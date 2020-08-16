經濟不景　為何政府依然反對失業援助金？

政府的第一期「保就業計劃」即將完成，第二期計劃正在籌備中，並於日後公布詳情，但似乎沿用首輪做法，最多會修補漏洞而已，即「保就業」為名「保僱主」為實。

最好的支援其實是失業援助金，且難得為民主派和建制派之共識。但官員多番拒絕設立，只以放寬失業綜援資格和單次派錢了事。「01觀點」已曾指出，資產限額加倍後也不過是17.6萬元，家庭稍有儲蓄也會超標，加上長久以來的污名，措施不會吸引大部分短期失業者。

勞福局局長羅致光指，第二期的「保就業」計劃的內容將會在8月份內公布。（資料圖片／李澤彤攝）

保就業計劃大計恐落空

勞工及福利局局長羅致光曾指失業緩助金鼓勵僱員辭職僱主裁員，這說法大有斟酌空間。失業援助有限不是百分百補貼員工薪金，僱員不會一窩蜂放棄職位。那邊廂，僱主在保就業計劃也可以鑽空子，例如要求僱員放無薪假，或者「換出」高薪現職員工「換入」低工資員工等，為何政府只着眼失業援助金的漏洞？

再者，即使計劃沒有漏洞，也不代表能夠保就業，因為有企業難捱下去，考慮情願罰款也要退回補助。香港餐務管理協會主席楊位醒早前接受報章訪問，疫症加上限堂食令重擊飲食界，薪金資助未能止血，又引述有連鎖集團考慮退還資金然後削減分店。若然這結果大規模出現，那等同宣告保就業計劃失敗。

第三，羅致光擔憂失業援助金尾大不掉，短期計劃變長期計劃，將加重政府負擔。他舉例，由亞洲金融風暴至後金融海嘯，花了大概廿年時間才回到全民就業，若然設立了失業援助金，政府耗費龐大。

按照保就業的思路，若然經濟繼續不景，政府亦要預留資金回應商界訴求，保就業也不會是短期計劃。再者，若然失業是社會的長期問題，那就需要長遠對策，全社會也要商討可以持續的失業補助方案，例如多方融資的失業保險，或者至少加稅以作失業保障。

職工盟近來收到47宗投訴，指有僱主領取補貼，但僱員則被裁員、被迫放無薪假、月薪轉日薪等，斥「保就業」計劃漏洞百出。（袁澍攝）

跨黨派支持失業援助金

就連建制陣營，包括有成員加入行政會議的政黨，也公開要求政府加碼幫助市民捱過經濟低谷。經民聯在近日會見特首林鄭月娥，繼4月和6月後再度提出設立短期失業援助金。該黨建議計劃為期半年，每月補助不少於8,000元。

以本年第二季約24萬失業人口估算，總金額至115億元。若果人數升至30萬，金額將會是144億元。假若放寬一點，就業不足人口可獲半額補貼，以20萬人口估算，金額會是48億元，兩筆數目總計190多億元，涵蓋50萬人。至於第一輪保就業計劃，政府至今撥款至少430億元，承諾受薪僱員約187萬名。

兩個計劃受惠對象不盡相同，難以直接比較，但有一點毋容置疑，失業援助金可以直接針對最有經濟需要的一群，而且包括自僱者，政府亦不用浪費金帑補助較少受疫情影響的企業。

支持推出失業援助金的團體，除了經民聯外，還包括民建聯和工聯會。它們也有代表參與行政會議。接下來要問，當各方各派也要求政府加強失業支援，而政府依然故我時，這些團體是接受還是有進一步行動。