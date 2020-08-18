特朗普民望止跌回升　選情尚未蓋棺

美國總統大選尚有不夠90日，民主黨陣營近日最大動作，自然是拜登宣佈加州參議員兼前初選對手賀錦麗為競選拍檔。消息公佈後不及48小時，拜登陣營便籌得4,800萬美元競選經費，雖然未有透露資金來源，惟來自華爾街稱對提名感釋懷的新聞紛沓而至，也容易猜到此批巨款大多來自金主的精英階層。本來初選中眾口一詞反對財閥以大額捐款操縱選舉的承諾，到此已拋到九霄雲外。

事實上拜登陣營的選舉策略，愈來愈像2016年希拉里的敗選之路。當時希拉里在初選中力鬥進步派參選員桑德斯，民主黨兩翼撕裂嚴重，不少原桑德斯支持者更聲言，寧投第三勢力小黨，也不投予希拉里。但希拉里得到黨提名後並未有向進步派伸出橄欖枝，反以一副不投她等於投對家的勒索口吻，令人反感。希拉里拒絕與進步派合流，又挑選毫無魅力亦無甚看點的中間派維珍尼亞參議員凱恩（Tim Kaine）當副手，激不起左翼及年輕選民的投票意欲，此跟政策立場模糊的賀錦麗相似。

民主黨總統候選人、前副總統拜登(Joe Biden)和他的競選夥伴加利福尼亞州民主黨參議員哈里斯(Kamala Harris)。在一個新聞發布會上說到,亞歷克西斯杜邦高中在威爾明頓,德爾。 ,星期三,2020年8月12日。 (美聯社照片/卡洛琳·卡斯特)

拜登會否步希拉里後塵？

不過賀錦麗與凱恩之不同，在於其兼有牙買加及印度血統，兼且是一名女性，為美國兩黨史上第一位黑人女性副總統人選。自由派媒體更以此大肆報道，繼續打民主黨建制好操作的身份政治牌，為賀錦麗造勢。然而其一直聲稱為女性充權，但對2008年夥拍麥凱恩的共和黨副總統候選人佩琳（Sarah Palin）則以其表現及共和黨人身份，對其極盡攻擊，甚至貶抑其首名女性副總統候選人的地位。而今天自由派極力吹捧賀錦麗的黑人女性身份，亦正因其除了此身份外，根本乏善足陳。

與此同時，美國選舉評估機構「五三八」亦首度公佈拜登與特朗普兩人的勝出率，拜登雖以73%對27%拋離特朗普，然而27%對特朗普來說連任機會依然相當不錯。在上屆2016年選舉當日同一選舉評估機構曾推測特朗普勝出率為29%，結果特朗普雖然輸掉總得票但依然能以選舉人票反敗為輸。由於拜登預料將在紐約州、加州等人口眾多的大州大比數勝出，勢將為民主黨製造更多剩票。特朗普此屆若再連下一城，或會以比2016年輸更大總得票差以保住總統之位。

現時拜登與特朗普兩人全國民調差距為8.5個百份點，跟2016年同期希拉里的領先優勢相若，而且特朗普民望亦有止跌之勢。美國有線新聞網絡（CNN）最新民調顯示，拜登及特朗普支持度為50%對46%，差距只有四個百份點，特朗普更於一個月內收窄十個百份點的差距。早前國會朝野兩黨為新一輪刺激經濟方案談判破局，久未行動的特朗普終於出手，簽署行政命令延長發放300美元予因疫情而失業的國民，明顯受到選民廣泛歡迎，其不再淡化疫情，認真看待疫情的表現似乎亦令國民稍為安心。

新任郵政署長Louis DeJoy（左）8月初到國會聽取議員對郵政署新政策的擔心。（美聯社）

郵政投票或引爆爭議

兩黨的戰場亦由救市措施轉到郵政署，特朗普早前以郵政署長期虧損為由，委任共和黨金主兼親信德喬伊（Louis DeJoy）為郵政署長進行改革。德喬伊上任以來便大刀闊斧減省人手及資源，惹來外界質疑。由於疫情關係，多州已採用郵寄投票方式取代實體票站，但郵政署卻稱由於郵寄選票甚多，或需花更多時間方能完成點票，引來前總統奧巴馬為首的民主黨人指控特朗普蓄意破壞郵寄投票程序。眾議院議長佩洛西更在休假期間急召國會，計劃阻止郵政署推行任何改革。

然而在民主黨州長科莫（Andrew Cuomo）治下的紐約州， 6月23日的初選投票之中郵寄投票人數比以往高出十倍，但將近兩個月後竟仍有兩個選區未完成點票，當中更有數以千張選票因沒有郵戳而被視為廢票，更引來候選人對薄公堂。有指單在紐約市已有逾十萬張選票因郵戳等問題為作廢，平均為選票的五份一。當大城市如紐約已如是，難以想像一旦全國郵寄選票如雪片飛來時，點票將是何等混亂及惹爭議，一直稱郵寄投票易生舞弊的的特朗普更有大條道理不承認選舉結果。

一場災難步步逼近，但全國上下竟然束手無策。郵政署應付突如其來數以十倍計的選票，不可能一時三刻建立完善建基，此亦非特朗普或德喬伊不削減資源便可解決的難題。因此要實行郵寄投票或境外投票等新方法，必須先有足夠基建及可信的機構，方可令爭議減至最小。而一場疫症亦再次暴露美國長期新自由主義下不斷縮減政府規模、拒絕投資醫療福利及公共服務，一旦受災難侵襲所承受的打擊之鉅。然而還會有拜登此類新自由主義死硬派向華爾街金主稱，在他治下沒有事情將會改變。