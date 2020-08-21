【新冠肺炎】通縮可猛於虎　消費券是時候出台？

政府統計處周四（20日）公布，本港上月的綜合消費物價指數（CPI）按年下跌2.3%，為三年半以來首次，可見疫情對經濟打擊甚重。與此同時，由於研發疫苗須時，未來半年本港將踏入疫情反覆期，難以全面重啟經濟活動，故港府亦該考慮再推更多刺激措施，以免經濟陷入通縮的惡性循環。

據統計處的資料顯示，本港上月的CPI較去年同期下跌2.3%。雖然部分跌幅是因政府代繳公屋租金，以及房協豁免乙類屋邨租戶三分二租金所致，但撇除政府的紓困措施，外出用膳和交通費用下跌，亦使基本消費物價的通脹率在上月錄得0.2%增幅，徘徊在通縮邊緣。

本港第三波新冠肺炎疫情持續。（資料圖片／張浩維攝）

對於本港錄得三年半以來首次通縮，政府發言人表示由於新冠肺炎的感染個案近月急升，導致飲食業經營環境變得更為嚴峻，並使外出用膳價格在上月按年轉跌，是為2004年初以來的首次；而港鐵提供額外車費折扣，也令交通費用的跌幅擴大。但即使本港第二季GDP倒退9%，遠低於美國、西班牙和意大利等歐美重災區，港府亦不能輕視經濟低迷的長遠影響。

反映消費疲軟

雖然物價下跌會使消費者的購買力增加，但通縮本身反映消費疲軟，亦會誘使消費者延後消費，加速私人消費的跌勢。若然通縮持續擴大，生產者或須以裁員、結業等手段開源節流，以便維持競爭力，最後造成惡性循環，使投資、生產和消費陷入快速萎縮，情況猶如1998年亞洲金融風暴後「賤物鬥窮人」的年代。儘管港府近月已推出各行業「保就業」措施，另外又向市民派發一萬元，惟成效卻因不少顧主拎取補貼後將顧員停薪留職，或者民眾預視經濟不景將持續而延後消費，使至兩者的成效大打折扣，難以抵擋未來數月的經濟寒凍，故港府在制定新一輪紓困措施時，亦要以避免重蹈覆轍。

消費券不論在行政成本和成效上，皆是港府可考慮採用的政策工具。消費券作為現金交易的代用券，由於其功能沒有保值、儲蓄之用，這不但可使措施不會衍生延後消費，反而更可讓民眾可按其生活所須的緩急輕重，在指定期限內用掉，故在刺激經濟上的成效，定會比直接派發現金為佳。然而，消費券討論多年仍難落實，原因之一是因商戶收取消費券後，不但出現找續困難，而向當局兌現消費券的程序，也涉及不少行政成本，但這些掣制在電子錢包普及化的年代，應當是科技能夠解決的障礙。然而，迄今距離疫苗普及化尚有約半年，這意味着本港未來的疫情只會步入反覆期，難以全面重啟經濟活動，故在經濟痛陣尚未完結時，港府的振興經濟措施亦不能暫告一段落。