疫下租金未見回落　政府應撼動地租結構

行政長官林鄭月娥周二（8月18日）會見傳媒時提到租金仍為本港企業面對的一大困難，她呼籲大型商場業主要為租客提供租務方面的紓緩，例如租金減免、免收管理費或不對未能按時交租者作出停止租約、採取法律行動、要求撤離等處置，並且表示未來將親自和領取了「保就業」計劃補貼的相關業主進一步商討如何協調寬減租金。

租金回升至疫情前水平

不過，根據差餉物業估價署最新一期《香港物業報告：每月補編》發表的臨時數字，本年四月至六月間全港私人零售業樓宇租金指數從166.7回升至169.9，而港島、九龍兩區樓宇在六月的平均租金分別為每平方米月租1,175元與1,185元，相當接近於一月時的1,186元及1,219元，至於新界區樓宇六月租金更是高達1,316元，超過本年年初的1,060元。

分層工廠大廈的情況大致亦與零售業樓宇相若，全港整體租金指數不僅由本年四月的198.9增至六月的201.8，同時還要稍高於一月的201.5。港島、九龍、新界工廠大廈在六月的平均租金分別為每平方米月租200元、201元及146元，三者同樣比起年初的192元、201元和145元都未見減低。這些數字表明近幾個月商場、工廠租金早就回升至疫情前水平。

短視加租不利長遠發展

儘管各方不停強調合作抗疫、共渡時艱的重要性，許多商戶也紛紛訴苦及請求減租，然而近幾個月商場、工廠的租金數字正正反映市場上一些業主依然故我，甚至為求抵消名下資產減值而讓租金不減反增，結果就是迫得包括大型品牌連鎖店在內的租客亦不得不相繼屈服結業，此等現象長遠來看顯然不利香港經濟的可持續發展。

物業的持有人固然有權自行釐訂租金水平，然而他們亦應該意識到在這種嚴峻局勢下繼續加租無異殺雞取卵，畢竟作為租客的商戶若無法經營下去，業主又能再向誰收租呢？至於政府官員作為指導本地經濟的重要持份人，除了空口講白話呼籲業主減租外，更加需要透過實際政策措施確保租務市場良好發展，例如利用差餉寬免鼓勵業主減租或設置短期的租務管制措施，別讓個別業主短視加租拖累全局。