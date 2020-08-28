政府可租用酒店　助駿洋邨全面入伙

火炭駿洋邨入伙一波三折，終於周五（28日）陸續讓部分準租戶領鎖匙。準租戶等到圓夢一刻，固然可喜，惟駿洋邨仍有三座大廈用作隔離。政府除了須謹慎做好邨內防疫工作，也應盡快全面交還單位，讓租戶不用再苦等下去。

鑑於本港疫情反覆，政府上周宣布將繼續徵用火炭駿洋邨第一至三座作檢疫中心，只會交還其餘第四及五座。周五（28日）起，房屋署陸續安排其中駿湖樓準租戶取鎖匙入伙，而另外駿時樓租戶則料須等到下月初才開始入伙。

8月28日駿洋邨向住戶派派鎖匙。（龔嘉盛攝）

基層租戶終獲上樓，自然難掩喜悅之情，有租戶表示輪候公屋逾八年終獲編配公屋，對日後不用於私人市場捱貴租感到喜悅，這相信為不少即將獲准上樓租戶的心情。更不用說，政府在徵用、歸還駿洋邨一事上決策朝令夕改，有準租戶曾表示不介意邨內有部分大廈仍作檢疫用途，只要「上到樓」即可，更是表露出他們苦候多時的無奈。

但即使如此，居民暫時須與隔離設施「共住」，準租戶也會擔心染疫風險。有當區區議員入邨視察，亦發現現場分隔檢疫中心及駿洋邨駿湖樓、駿時樓的高身隔欄高度不足，更疑因未注水而重量不足，可輕易推開。政府既然決定駿洋邨須作檢疫及住宅兩用，就必須讓租戶感到安心，邨內的防疫準備絕對不能馬虎。

租用酒店建議可取

但更重要的是，只部分交還駿洋邨的做法始終未如理想之餘。即使政府停止徵用作檢疫中心，房委會仍需要數月修繕有關單位，目前預計駿洋邨第一至三座最快2021年第二季初才能陸續入伙，意味準租戶最少仍要多等半年，他們須面對的生活壓力不低。除了捱貴租或劏房外，亦有準租戶表示已安排子女轉校沙田區，新學年將要跨區上課。政府不能對苦況視而不見。

為了盡快全面交還駿洋邨，當局可以租用酒店。正如實政圓桌立法會議員田北辰所言，政府既然可租用酒店安排高風險地區返港者入住隔離，理論上一樣可安排駿洋邨隔離者入住酒店，而他個人亦已獲一酒店集團答允，全幢借出三間遠離民居的酒店，分別位於觀塘、葵涌及灣仔，租予政府作隔離用途，可見此建議不論在理論及操作上均甚為可行。退一步說，即使政府繼續使用駿洋邨作檢疫用途，也不能對未能上樓的租戶棄之不顧。政府大可租用酒店，在駿洋邨餘下大廈能重新出租前，為未能上樓的租戶提供住宿，減輕其居住成本的壓力。

有租戶終圓上樓夢，仍不忘表示希望駿洋邨能「齊齊整整」，希望政府盡快交還餘下大廈，明顯是因為租戶深明苦候上樓的煎熬。駿洋邨準租戶能否盡快結束等候入伙的惡夢，視乎政府願否正視問題。