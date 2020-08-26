【新冠肺炎】醫護界應推動普及檢測　切斷隱形傳播鏈

一名歲半男童到在做手術前被測出身體帶有新冠病毒抗體，繼而測出其母親亦發現抗體，衛生防護中心及專家相信二人在本地社區感染。個案佐證普及社區檢測計劃之重要，能令社會得知隱形患者，偵查隱形傳播鏈。醫學界應在力所能及的情況下協助採樣，並呼籲市民踴躍參與，協助行動順利完成。現時逾5,000醫療人員已報名參與計劃，是良好訊息。

防護中心在周二（25日）記者會交代男童個案，指其在6月底從巴基斯坦回港後接受檢疫和多次病毒檢測，結果均呈陰性，估計是在本地社區受感染，他與母親現已不具傳染病毒能力。

全民檢測助找出隱形患者

不過，隱形患者的傳染能力各異，有些固然已有抗體，有些卻是新近感染，可以在發病前傳播病毒。廣州市第八人民醫院與香港大學公共衛生學院在今年4月發表研究，指患者在發病前兩三天前開始釋放病毒，在症狀出現前的0.7天達到高峰，傳播能力最強。雖然衛生部門已經努力追尋患病途徑，但不少個案找不到感染源頭，是抗疫一大難題。

正如傳染病處主任張竹君表示，社區存在隱形患者，全民檢測有助找到更多同類患者，愈多人接受測試，成效愈大。當然，愈多市民參與，就需要愈多醫護人員幫忙採樣。日前西醫工會會長楊超發稱，若要為500萬市民採樣，料需要有8,400人參與協助。經過連日呼籲，加上政府開放更多醫護界別申請，政府在周二晚上匯報，報名醫療人員者已增至逾5,000人，證明醫護界別愈來愈認同計劃。

梁子超稱，疫情有改善，是因為社交距離及口罩令等措施有效，但由於追蹤密切接觸者的工作仍不到位，傳播鏈始終無法截斷。 （資料圖片／林若勤攝）

做足防護 擴大參與

醫護界當然仍有各種疑慮，或因而猶疑未報名參加。醫學會會長蔡堅周二與政府開會後，透露政府仍未交代採集中心選址，又可能沒有足夠時間給同工進行口罩面型配合測試（fit test），醫護可能要自備口罩。呼吸系統科專科醫生梁子超指，醫護面對大量參與市民，若無面型測試，會增加感染風險。對於實務憂慮，尤其防護裝備方面，政府責無旁貸，須認真看待，盡量令醫護安心。若能愈多醫護參與，每人承擔的工作量和接觸市民的人數可以減少，反而有可能減少感染風險。

近日有些人以假陽性問題反對普及檢測，其實有醫生引述現有數據，指承辦普及檢測的機構，早前為院舍員工測試，試劑假陽性機率為百萬分之一，即750萬人檢測會有7.5人假陽性，準確度可以接受，而且衞生署亦會進行覆檢。當然政府和檢測機構亦應就此多加解說，以增加市民信心。

早前的士司機接受政府對高風險人士篩查檢測的情況。 (資料圖片／羅國輝攝)

盡快清零 方利經濟

至少所謂勞民傷財或者泄漏私隱等理由，更是站不住腳。正因為隱形傳播鏈不滅，香港不能「清零」，社會經濟代價不比普及測試輕。事實上，政府近來為各個高風險群組測試，與普及測試並行不悖。政府亦已保證樣本不過境，化驗人員只有樣本代碼，不會得知市民個人資料，市民亦可以在政府公布採樣步驟後再行定奪。就此，政府可考慮委託公信力不俗的私隱專員公署，由其協助確保檢測計劃符合私隱標準，讓市民更安心參與。

普及社區檢測作為抗疫的其中一個渠道，沒有居家令配合，當然會削弱成效。但我們也得承認居家令對社會衝擊太大，難以運作。為了增加成效，其實社會更應普及檢測踴躍，幫助衛生部門辨識隱形患者，偵查傳播鏈。維護民康，是政府、市民和醫護的共同責任。業界與其時刻擔憂行動乏人參與，勞民傷財，不如多加支持和呼籲同工市民參與，避免預言成真。