【新冠肺炎】參加「普及檢測」 既是為己更是為人

俗稱「全民檢測」的自願性「普及社區檢測計劃」將於9月1日開始，只要有足夠市民參加，相信有助找出隱形患者，讓社會盡快走出「疫境」。可惜在全民檢測的醞釀階段，社會流傳許多難以證實的陰謀論，就連專家亦對計劃意見不一：政府專家顧問、中文大學呼吸系統學講座教授許樹昌表明會參與，但港大感染及傳染病中心總監何栢良則明言不會參加，亦無打算報名協助採樣。雖然各人可以有不少原因選擇是否參加，但何柏良選擇不參加的理據卻值得商榷。

何栢良周一（24日）接受媒體訪問時認為，在政府三管齊下（病學檢測、特定群組檢測、全民檢測）策略下，全民檢測成效很低。與此同時，他自稱有嚴格管理自己的生活，除了上班就會回家，即使外出購物也不會脫下口罩，因此相信「中招」的機會微乎其微，不會懷疑自己是隱形傳播者。

何栢良是傳染病專家，其意見自然很有份量。問題是，作為一位有名望的學者，這樣說似乎不太嚴謹。任何人應在接受檢測後才確認是否受到感染，這才是科學。一些市民可能會受其言論影響，以為只要嚴格管理自己就不必參與檢測。過份「自信」勢必令人掉以輕心，導致部份潛在患者無法被及早識別，為抗疫戰帶來負面作用。我們與其相信自己的主觀判斷，倒不如相信客觀的科學檢測，這才是負責任的態度。有些人以為檢測是為了保障自己，但其實同樣重要的是保障他人，讓社會整體減低風險，製造有利條件恢復社會運作。

「假陽性」不會壓垮醫院

另外，最近坊間有一種說法，認定全民檢測下的假陽性個案可能壓垮醫療系統，但這顯然屬過慮。即使是不打算參加檢測的何栢良也不得不指出，確診者在入院前會做三次病毒檢測，假設每次檢測的假陽性率是百分之一，重複做都是假陽性的機會只有一百萬分之一。因此，市民被錯誤送入醫院的機會微乎其微，「壓垮醫療系統」一說自然是杞人憂天。

近日的確診個案明顯回落，第三波疫情似乎已到尾聲。但正如《香港01》多次指出，行百里路半九十，愈是接近終點，愈要謹慎。既然市民可以免費進行病毒檢測，何不珍惜機會？只要盡快「清零」，我們才可逐步重啟經濟，讓死氣沉沉的香港恢復生機。