【新冠肺炎】普及檢測料延長　細節安排可完善

自願參與的普及社區檢測計劃（全民檢測）於周二（9月1日）展開。截至首日中午，計劃的預約系統已錄得約61.5萬人預約登記。在計劃展開首日，全港141個檢測中心，已有99個預約滿額，另外暫時有14個中心，未來七日的預約已滿，專家許樹昌料會延長七天。政府應檢討檢測第一日運作，讓餘下日子更順利。

首先，預約系統截至周一（8月31日），共有69宗個人資料懷疑被他人用作登記的個案，查證後有33宗懷疑涉及盜用他人個人資料。目前雖已轉交警方處理，當局亦應研究如何改善登記系統，以提升其安全保障。

麥花臣場館外等候檢測的市民。（羅君豪攝）

完善場地及流程

而在現場安排上，部分檢測中心或許因爲是首日開展，實際開始時間較爲原定晚，以至人流聚集等候時間變長。團隊可以根據首日的時間做出調整，使得檢測流程更完善。同時，在等候安排上政府亦可加强安排。目前不少檢測場地並無劃定特定的等候區域，因此雖有檢測中心職員提醒市民排隊要保持1.5米距離，但未必能跟足此條件。亦有參與檢測的市民反映，等候場地安排欠妥，再加上天氣炎熱，長者或易感到不適。未來一周相香港天氣亦多炎熱，不少檢測中心已約滿，預計人流不少，因此完善等候安排，一則可以避免人群聚集的風險，二則可以提升體驗，值得當局思考。若然檢測場地能提供足夠位置讓市民洗手、消毒再脫下口罩等，也可令市民更安心。

另外，有為支援檢測計劃請年假的現職護士向傳媒表示，未收到任何工作時間、地點安排的通知，打電話查詢也無法接通。而即便是首日當值的組員，也有不少是於前一日傍晚才接獲通知。專家許樹昌預計檢測計劃將會延長七天，未來的人手安排相信要更多部署，當局可應提早告知醫護將在哪幾日，於何處當值，體現統籌能力。

99個檢測中心首日的預約額滿，顯示不少市民也希望藉過普及檢測，找出隱形患者，減低社會傳播風險。政府更應該加把勁，不要令市民失望。