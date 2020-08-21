首個組合屋將入伙　安居之路仍然無期

南昌街過渡房屋項目在今年7月取得入伙紙，約200名正輪候公屋的住戶在8月底開始陸續入住。這是本港首個以組合屋形式興建的社會房屋計劃，前後歷時逾兩年半，即使以工程進度來說尚可接受，但宏觀來看，無數劏房、板間房居民仍然苦苦等候適切住房。過渡屋始終是臨時措施，政府加快廣建出租公屋，落實適足住屋權才是恰當之計。

項目由香港社會服務聯會統籌，運用組裝合成建築，提供89個單位，每個單位面積由130至293平方呎之間，對象為輪候公屋最少三年，且現正居於不適切住房的住戶，一共約200人，租期兩年。相比現時劏房、板間房，組合屋單位乾淨企理，而且滿足公屋人均最低居住面積75平方呎的要求，租金為綜援租金津貼或者不超過住戶入息25%，藉此改善住客的居住環境，減輕其租務開支。此外，營運的東華三院會鼓勵居民互助共享，建立社會支援網絡。

住屋環境數十年如一日

75平方呎的住屋標準其實低得很，而且與香港的經濟發展不匹配。證據之一是行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀參觀單位時，看見屋內碌架床，憶起兒時與弟弟同睡一室情景，指當時「環境已是不錯」。即是說，當人均本地生產總值自1960年代至今起增加逾120倍，基層的住屋水平仍然如幾十年前般。有份參與的政府、非政府機構和商界讚賞項目體現官商民合作，解基層燃眉之急云云，其實更應為負了市民而愧疚。

葉劉淑儀今日在Facebook說，上周與黨友李梓敬應社聯邀請參觀「南昌220」組合社會房屋。（葉劉淑儀Facebook圖片）

政府聲言積極覓地建屋，辦了大量諮詢、論壇，然而納入興建公屋的用地依然短缺，未來單位量距離預期愈來愈遠。政府在2017年施政報告承諾協助非牟利機構研究在閒置土地興建預製組合屋，隨後兩者與地產商討，在地產商手上的地皮和等待重建的單位上，仿效外國推出組合屋、共享單位等方法應急。

南昌街項目是先行者，前後經歷逾兩年半。社聯表示當中經歷曲折，包括新冠肺炎疫症令工程滯後，相信往後項目的進度會縮短至一年多。相比起一般的熟地建屋需時三至四年，組合屋的建造時間較短，但不能建成高層大廈，能興建的單位數目則較少，再多的組合屋計劃也只是杯水車薪。

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警惕借地、捐地 廣建公屋最實際

香港居住需求殷切，當有合適土地可以建屋，政府須避免將之閒置，更要杜絕囤積土地。現在政府反而感激地產商「捐地」、「借地」興建過渡房屋，甚為諷刺。更重要的是，相比起市區地段，社會須更警惕新界農地的過渡房屋。所謂「捐地」，有可能是要政府出資鋪設基建設施，減輕地產商支出，進而提升鄰近地皮的價值，也有可能是增加城規會批准發展鄰近地皮的機會。

也許地產商認為外界是以小人之心度君子之腹，但土地利益龐大，社會必須嚴加審視土地房屋政策的一舉一動。當民間支持政府以《土地收回條例》收回地產商閒置多時的土地，重設住宅租務管制，政府有招不用，只以「土地共享先導計劃」和設立租務管制研究工作小組虛應，就知道政府無決心令市民安居，解市民困境，任由民怨累積。官員抱怨市民只懂批評，有否反思是政府怠惰促成民怨？