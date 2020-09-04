【新冠肺炎】普及檢測之用　還看政府發揮

普及社區檢測計劃（全民檢測）首三日累計驗了13.8萬個樣本，找到兩宗新個案，四宗不會傳染的復陽，以此計全民檢測陽性比例約為0.0043%。港大生物醫學學院教授金冬雁認為全民檢測成效低，估計每宗確診成本達數以百萬元。

部分市民批評全民檢測效益低。然而，對於影響廣泛的疫情來説，只考慮加開多少病床、增加多少人力成本以及檢測的直接經濟成本等難免不足，我們還需從防疫需求的特殊性、社會成本等方面綜合檢視檢測的效益。

擴大檢測主要有三重作用，第一重是尋找社區内的隱藏患者，切斷傳播鏈，防止疫情擴散。在這個層面，檢測成績不能只看找出了多少潛在患者，更多是有與無的區別。病毒有較高的傳染性，零星的傳播者已足以造成一定規模的爆發，甚至讓防疫功虧一簣。因此即便找出的新確診人數不多，也難説這就代表成效不彰，畢竟難以預測這些零星的潛在個案會造成多大規模的傳播。

（資料圖片/羅國輝攝）

有助「旅遊氣泡」安排

擴大檢測的第二重意義在於提供科研數據，並輔助政府制定防疫措施。檢測本身所獲得數據，無論高低，都可以為流行病學專家提供研究基礎，以此分析疫情走向，並向政府提出防疫放寬或收緊的建議。

大規模檢測的第三重作用則在於證明自身社區的安全性，成爲重啟經濟、交流的信心和憑證。正如公務員事務局局長聶德權在一個電台節目中稱，如果檢測只發現小量隱形患者，將有助政府與其他地區的政府商討「旅遊氣泡」安排，包括港人能否入境免除隔離等，亦可以提供計劃的數據，令對方安心。因對方都希望了解香港的疫情狀態，而普及社區檢測計劃就正好給予對方有關數據，令他們安心，而政府安排時亦更容易。

當然，這並不是只要通過大規模檢測就一定能消滅疫情，重啟社會正常秩序，也不是說大規模檢測是達到這些目的的唯一方法。而這也正是目前社會對於全面檢測爭議不休的癥結之一。部分市民會認爲，在沒有配合其它措施，以至檢測人數和最終找出來的潛在患者都不多時，如此興師動衆的檢測工作實在「唔抵」。但亦有市民認爲，既然主要由中央出錢出力，而大規模檢測又總歸有一些好處，香港人「不拿白不拿」。

（資料圖片/歐嘉樂攝）

大規模檢測投入的時間成本、人力成本究竟要拿回多少好處才算回本，以及大規模檢測的好處，諸如避免了多大規模的爆發，它帶來的科研數據的價值、對外交流的憑證價值，實在是都難以量化回答的問題。但是僅因陽性比例低則認爲不符合成本效益，則未免有點武斷。

唯一可以肯定的是，政府可以在大規模檢測的配套措施上加以改善，才能將擴大檢測的價值發揮到最大。比如不少市民提出，即使香港大規模檢測後顯示陽性比例低，但是開放旅遊後很快會不會很快又因境外輸入功虧一簣。又比如有市民認爲參與檢測和沒參與檢測的人沒有任何識別、隔離措施，很可能早上檢測、下午染疫，影響擴大檢測的成果。這些問題雖然棘手，但也確實存在。大規模檢測只是防疫工作中其中的一環，政府必須制定更完善妥帖的配合措施，才能讓它發揮最大價值，消除市民疑慮。