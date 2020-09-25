距離台海爆發戰爭還有多遠？

兩岸局勢近日因解放軍軍機多次越過海峽中線而快速升溫，更似有大戰一觸即發之感覺。在中美角力下，美國不斷以「台灣牌」牽制中國。中國指責「台美勾連」破壞了「一中」格局，是對中國主權的挑釁；台美則指責中國作出軍事威脅，意圖單方面改變兩岸局勢。兩岸當下的軍事緊張局勢有可能增加「擦槍走火」的機會，但中美雙方都在等待別人開出第一槍。兩岸局勢升溫，與中印的軍事衝突有相似之處，然而只要台灣當局能保持理智，那麼應不至於發展成熱戰。

美軍希望台海開火 大陸則希望台灣開火

大陸多年未有越過「台海中線」之舉，此時派遣軍機飛越「中線」是明白不過的作出軍事警告，因此再去花費唇舌討論「中線」存否已無多少意義。畢竟近來多年美國高級官員訪台，打破多年來雙方未有官方關係的狀況，中國政府當然視之為美台挑戰其底線並且作出回應。

9月18日，解放軍殲-16越過海峽中線。（視覺中國）

但中國對「台美勾連」作出軍事警告，與其說是希望武力攻台，倒不如說是在宣示實力。在當前的局勢之下，開出第一槍的一方幾乎等於發動戰爭，將要負起很大的國際責任。尤其是中、美在台海對峙的話，沒有一方能在實力上有壓倒性的優勢，如果要再負起「發動戰爭」的負面標籤自然是非常不利，因此兩岸問題上雖然雙方都有發動戰爭的誘因，但卻都不想打出第一槍，所以不得不斷上演互相挑釁的戲碼。

對於美國而言，此刻特朗普政府絕對有理由希望台海發生戰事。特朗普在選舉明顯落後於對手拜登，如果台海發生戰事，美國雖然未必會全力以赴地助台，但卻很有可能會作出一定程度的介入。這樣特朗普就可以順利當上戰時總統以增加支持度，甚至可以用戰事為由推遲大選。當然，美國沒有任何立場打出第一槍，所以即使特朗普是萬分期盼，但也只能等待兩岸任何一方開火。

另一方面，縱使解放軍對台軍有壓倒性優勢，但美國會參戰的可能性卻令台海局勢變得更複雜。如果真的要開戰，大陸一方自然不希望背上「發動戰爭」、「破壞和平」的標籤，故此對中國而言，最理想的局面當然是等台方開出第一槍。

台灣「敢」開第一槍嗎？

現在的情況是，美國希望台海開火，至於是哪邊先開火可能並不重要；而中方則希望台灣開火，很明顯兩岸會否發生擦槍走火的關鍵落在台灣身上。中美都在等待一個人負起責任，台灣如果開火，那正好是主動獻身，無疑是「一炮雙響」、「出銃兩家」。美軍會不會參戰對台灣的命運可能沒有太大影響，畢竟對特朗普而言，只是找尋一個開戰的理由，真的發生戰爭，台灣本島都必然付上沉重代價。

中國外交部指台灣海峽中線不存在，馬英九9月22日上午出席活動，會前受訪時表示，他不認同中方的「台海無中線」說；也許雙方都不想真正進入戰爭狀態，一旦擦槍走火，恐怕就難以收拾。 （中央社）

無論有否美國支持，台灣主動開出一槍對自身而言並非一個理性的選擇。然而，蔡英文政府近日在「越中線」上似乎擺出了一副堅守國土的強硬意志，甚至被一些親綠人士歌頌為「慈母守中線」。台灣民眾有不少仍沉醉於解放軍不可能攻台的想像之中，在民粹情緒的帶動下，台灣方是否真的能克制不擦槍走火存有疑問。解放軍估計還會作出更激烈的部署，甚至可能派軍松直接進入台灣上空，台方如果沒有自知之明未能克制，很可能令整個亞洲以至全球陷入戰火。