【瀝源邨三級火】男死者長年抑鬱躁狂　精神健康服務要改善

沙田瀝源邨榮瑞樓周四（24日）發生三級火警，釀成一死五傷，一隻貴婦狗最終亦返魂乏術。警方周五（25日）交代案情指男死者患抑鬱及躁狂症八年，過去有求診紀錄。當日下午屋內傳出敲木及爆玻璃聲，及後單位發生火警。消防在單位中間位置發現助燃劑，初步相信事件有可疑。

火警慘劇讓人嘆息同時，抑鬱及躁狂病患者如何在社區得到支援亦引起社會關注。（余睿菁攝）

死者病史引關注

37歲男死者與父母、祖母，一家4口居住於榮瑞樓5樓一個單位，死者生前患有抑鬱症及躁狂症約8年，期間有向私家醫生及政府醫生求醫。警方指當日早上死者曾與母親爭執，其母事後離開住所，只剩死者與祖母2人，事主下午亦曾情緒激動，用煮食鑊打傷祖母。火警慘劇讓人嘆息同時，抑鬱及躁狂病患者如何在社區得到支援亦引起社會關注。

根據醫院管理局資料，大概每一百人當中，便有一個會患上狂躁抑鬱症，發病的年齡大多在青年至成年時期。抑鬱症的主要症狀包括情緒低落、煩躁、經常發脾氣，失去對事物、活動的興趣，或反覆有死亡、自殺念頭等。而狂躁在精神病學上是指情緒失控、極端高漲，患者感到極度開心，或可謂抑鬱情緒的相反。「狂躁抑鬱症」同時又稱「雙相情緒病」，病發時患者的情緒會變得過度高漲或低落，有時患者可能會有混合情緒，例如抑鬱情緒，加上狂躁期間的坐立不安及過度活躍。

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抑鬱躁狂可控制

抑鬱及狂躁症可以有效控制，並預防惡化以及復發，例如透過藥物治療可以回復腦內化學物質的平衡，而心理治療亦可以對抑鬱情緒有所幫助。但心理治療可能需要花費近一小時，公立醫院等候人數眾多以及精神科醫生的不足，都令患者可與醫生見面的時間無奈縮短。如何讓受到精神健康問題困擾的港人可以得到足夠照顧，為香港政府的挑戰。

長遠而言，港府要增撥資源訓練更多精神科相關人才，加快公立醫院精神科門診輪候時間。現時除了不足一成的緊急新症可於一星期左右看診外，一般穩定新症需輪候三個月至逾年不等，其中輪候時間最長的九龍東，患者最長更需要等候超過兩年（123周）。世界衞生組織建議每1萬人口應有1名精神科專科醫生，然而香港目前是每2.5萬至3萬人才有1名精神科專科醫生，步伐落後世界接近三分之二。香港市民要從公營醫療系統得到精神健康支援並不容易。

面對近期港人對精神科需求上升的現象，港府可研究從資助形式，將有精神支援需要的港人分流到私人診所。抑鬱以及狂躁首次病發後都會有復發風險，有精神科醫生指出藥物能有效預防復發，但一般而言一次狂躁抑鬱症病後至少服用兩年。精神健康作為一場「長期抗戰」，不少市民都難以負擔長期尋求私家協助，政府應支援有需要市民求醫，避免因公立醫院超出負苛而耽誤患者病情。