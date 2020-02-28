【財政預算案】精神健康需要政府投放資源

經歷反修例風波及新型冠狀病毒肺炎疫情衝擊，港人精神健康問題日益惡化，惟財政司司長陳茂波只在預算案中留下一句語焉不詳的「我會向食物及衞生局、勞工及福利局和教育局提供足夠資源，為精神受困擾的人士提供適切支援」，難令市民收貨。

香港本就是個高壓力的社會。2018年全港精神健康指數調查顯示，精神健康不合格的市民按年增加近一倍，多達47.9%。近期的社會事件更是令情況雪上加霜。香港大學醫學院研究發現，高達22%市民有疑似憂鬱症及創傷後遺症，警察和中學生的比例或會更高。

因此，財政預算案理應有專款專項投入相關的情緒支援服務，或增設相關活動與調研，或舉辦講座等，同時也不能忽視常規的精神健康支援服務。譬如預留常規公眾精神健康普及教育所需的資源，及設立地區為本的一站式精神健康支援服務。

持續大半年的社會運動讓部分市民受到情緒困擾。（資料圖片／余俊亮攝）

增加公營精神科服務

對精神科服務，陳茂波的財政預算更是不曾提及。目前，香港精神科服務供不應求，公院精神科門診穩定新症輪候時間最長的新界東醫院，需要輪候逾兩年（134周），最短的港島東醫院也需輪候近一年（44周）。這是因為人手極度短缺。世界衞生組織建議每1萬人口應有1名精神科專科醫生，然而香港目前是每2.5萬至3萬人才有1名精神科專科醫生。對於愈早發現愈好治療的精神科疾病來說，這麼長的輪候時間無異於使整個社會的精神健康狀況陷入惡性循環，積壓個案愈多，每一個個案也愈嚴重。因此政府實應就精神病人數目以及醫護人手需求作出具體估算，增加專業人士的培訓和引進，更及時地幫助患者。

津貼精神科醫保

另外，香港社會對精神類疾病求醫的風氣尚不普及，一則因為對精神科的誤解，二則因為公院難排，私院精神科則費用高昂，看一次需上千至1萬元不等。若政府能通過於保險公司合作，完善精神科投保，,可讓第二層顧慮迎刃而解。

基於市場逐利的本能，不少保險的承保項目要麼不包括該類疾病，要麼開出更嚴苛的保單的條款。政府財政規劃時可以考慮與保險公司合作，如以補貼的形式等，推出條款更加友好的保險套餐。比如政府可以從改善自願醫保帶頭做起，將2019年4月1日推出的自願醫保計劃，僅包含年度保障30,000元的精神科住院治療，擴大到而更廣泛的日診及心理輔導服務。當類似的精神科醫保普及時，市民自然能夠像負擔普通感冒治療一樣，按需要及時問診「情緒感冒」。

新型肺炎肆虐，人心惶惶，市民精神狀態值得關注。（李澤彤攝）

幫助精神康復者就業

同時，政府的財政規劃中亦可考慮以資助僱主的形式，幫助精神疾病康復者重回社會。2011至2016年，平機會收到殘疾歧視中，20%都是精神類疾病的個案。這些投訴當中，66%屬於僱傭範疇，當中牽涉不獲招聘、無理解僱和不公平待遇等，這不僅影響患者和康復人士的生活，也會影響社會的發展。在2015年至2018年間，政府針對殘疾人就業推出的「就業展才能」計劃每年幫助約800左右人士重回職場，因此，政府確應考慮為精神病康復者推行類似計劃。

市民的精神健康不僅關乎生活質素，更關乎社會的和諧穩定。香港政府歷來對此重視不足，市民精神健康問題積壓已久，再加上反修例風波遺留的社會情緒困擾和疫情帶來的人心惶惶，政府規劃不能再語焉不詳。