兩岸關係緊張　軍事鬥到演藝

今年十一國慶適逢中秋節，中國央視每年國慶例行的國慶晚會也顯得特別隆重。然而，近日有人從公開的節目單中發現，台灣藝人張韶涵及歐陽娜娜將會在晚會表演，其中歐洲娜娜更將與內地與香港藝人合唱《我的祖國》一曲。消息馬上引爆台灣內沸騰的輿論，當中主要仍是批評兩人為大陸政府站台宣傳統戰。近日，隨着中國解放軍軍機多次飛越「台海中線」，兩岸已陷入戰爭一觸即發的緊張局面，而張韶涵及歐陽娜娜的事情更反映，兩岸緊張關係已不只限於軍事上，已面臨全面交流隔絕的危機。從和平角度而言，這種隔絕又將提高將來發生戰爭的機會。

在台海緊張之際，張韶涵及歐陽娜娜即將到中國央視表演的消息，再一次刺激到台灣敏感的政治局勢。民進黨及支持者固然猛烈評擊兩人「投共」、向大陸獻眉，即使是國民黨及親藍人士也不敢公然支持這種做法。政府方面，台灣陸委會更呼籲台灣人不應參加內地「十一」相關活動，並申明假若有人違反兩岸條例將依法查處。

歐陽娜娜（中）近期在大陸發展人氣高漲，圖為她出席2019年11月23日第28屆金雞百花電影節的閉幕紅毯秀。 （VCG）

「一中」底線由來已久

平情而論，近年台灣不少演藝人物、企業因為想打入內地市場，在政治上必須肩服於內地「一中」的底線。甚至感情上與台灣友好的日本，不少企業面對進入中國市場的壓力，也須堅守「一中」的原則。例如最近日本公司Cover旗下的VTuber因直播時將台灣作為國家而在內地被封殺，結果公司得出道歉聲明並表示支持「一中」原則。

不過，無論張韶涵和歐陽娜娜，以及日本的VTuber其實也是芸芸事例中的幾個，並非什麼新鮮之事。這些情況早已長期存在，這對於民進黨政府和台獨民眾而言一直都是心中一道刺。只是今年中美關係跌至歷史低點，台灣民進黨政府又自動請纓當美國對抗中國的「爛頭卒」，加上近來解放軍的動作刺激到部分民眾民情，使得有部分台灣人以為可以強硬反擊大陸的政治壓力。

當然，台灣當局是可以施展政策反擊，甚至完全從官方層面禁止兩岸的交流，但這卻不是明智之舉。台灣經濟不景、發展潛力有限，民進黨執政這幾年來，並沒有阻止到更多台灣人到內地找尋發展機會。2018年9月，大陸政府開放港澳台居民申領內地居住證，起初台灣當居曾威脅指領證的台灣人可能被取消台灣戶籍，但最終不得不向現實低頭，陸委會指領取居住證「沒有立即被註銷戶籍的問題」。台灣當局假如想用強硬手段阻隔兩岸的各種交流，以防止所謂的滲透和統戰，那很可能要負上沉重的社會代價。

台灣資深傳媒人趙少康於網路節目《鄉民來衝康》談到歐陽娜娜參加對岸國慶晚會演唱《我的祖國》，趙少康認為她年紀還小，也勸大家少逼藝人表態，也同情這些到內地發展的藝人，甚至認為換個角度想這算是台灣之光（節目截圖）

更進一步說，假如台灣當局果真令兩岸交流完全隔絕，回復到國民黨剛退守台灣時的情況，那對台灣而言也不是好事。兩岸交流是維繫和平的關鍵——兩岸交流愈多，台灣愈融入大陸的經濟和體系，內地自然對台灣愈多顧慮，愈發不可能動武。就正如中美角力，美國千方百計想圍堵中國，但中國早已深度融入全球經濟體系，美國不單與中國脫勾並不現實，更難以說服其他國家加入其圍堵中國的計劃。如果中美早已是完全隔離，那美國對付中國也不用如此頭痛。放諸兩岸，台灣政府應該看清楚問題，提防走上與內地完全隔離的路。