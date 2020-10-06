郊野垃圾蟲再現　外來垃圾請帶走

上周四（1日）起一連四日假期，疫情之下不少市民選擇登高郊遊，同時亦於地留下大批垃圾。周日（4日）有網民在塔門目擊垃圾遍布草地，發現觀景亭內外布滿膠樽、膠袋及各種即棄餐具，更有不少難以從塔門回收的鋁煲、平底鍋等物資。其中部分食物及其包裝更疑似遭牛隻誤吞。週末「垃圾蟲」的行為不止破壞景觀，更可能危害動物健康。

「山野無痕」 遊人有責

近年行山漸成港人主流假日活動，自疫情以來，選擇出走鬧市遊歷山野的市民亦愈見增加。可是在行山活動變得普及同時，遊客人數亦增加山徑負苛。部分有欠公德的市民即使相距現場垃圾桶只有十多米距離，卻仍舊將垃圾隨便棄置，此既增加清潔工人的工作負擔，亦違反「山野無痕」的本意。

「山野無痕」顧名思義是指行山人士應該自行帶走垃圾，取走用過的食物包裝、器皿，避免留下食物殘渣，以免誤遭動物食用。至於膠樽、膠袋及其他即棄製品，市民亦應可免則免。垃圾不會從郊野自動消失，結果從市區帶來的垃圾，最後還得依靠清潔工人將垃圾清走。誠然本港山徑眾多，地點適合露營同時亦意味交通不便，市民將帶來垃圾隨處掉棄固然方便，但郊野垃圾的清理成本遠比市區為高。遊人貪圖的一時方便，已經足以影響郊野。

遊人貪圖的一時方便，已經足以影響郊野。（資料圖片）

研承載上限 改罰款罰則

廣派人手、加強檢控無疑是防止垃圾蟲破壞山野的其一辦法，但本港山野眾多，單靠檢控「雙拳難敵四手」。保護山野環境，依靠的始終是市民自律。政府或可以從旁擔起推動角色，透過廣告或活動教育行山市民保護郊野，例如應自備垃圾膠袋帶走垃圾，或早在出發之前便減少帶備需要弄棄的即棄物品出發。

郊野公園以至不同山徑既屬天然資源，不應以收費、發許可等形式限制市民前往，但政府仍可研究不同熱門郊遊地點的可承載遊客上限，透過控制交通班次，或在「郊野樂行」等行山應用程式指示山友改去其他地點，避免同一時間有過多市民出發到同一地點，對郊野公園造成過大負擔。對於屢次破壞山野的行山人士，政府甚或可考慮參考新加坡，在罰款以外要求重犯者掃街3至12小時，讓有關人士了解乾淨環境得來不易。

行山作為假日休閒活動，每每談及限制、罰則固然掃興，相信市民都會希望行山可以自由自在、舒舒服服。希望山友也可以守望相助，互相提醒，將帶來的垃圾帶離郊野，一人行一步還香港乾淨郊野。