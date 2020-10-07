出院後仍拒戴口罩　特朗普步向選舉自殺？

美國總統大選峰迴路轉，繼新冠疫症以及全國爆發民權示威後，總統特朗普本人近日亦確診，一度入醫接受治療。當外界對其病情輕重眾說紛紜之際，特朗普竟於兩日後便迅速出院，更在白宮陽台上脫口罩示人，以示自己健康並已戰勝病毒。本身刻意塑造強人形象的特朗普，要展示自己強勢的意圖並不意外，然而特朗普在全國面前面露自信卻掩飾不了其氣促表現，根本不能平伏美國人對已經造成20萬人死亡瘟疫的憂慮。特朗普的偏執，反而正為其選情自掘墳墓。

特朗普脫口罩一幕，一如其月前在警隊驅散白宮前拉法耶廣場聚集的和平示威者，得以到聖約翰座堂舉起《聖經》的照片的公關技倆一樣，要顯示自己強勢的一面，前者對付的是所謂的國內極端左翼份子以及暴徒，後者則是由中國傳播的新型冠狀病毒。然而當其一而再顯示止暴制亂牌、強人領袖牌，皆令其民望不升反跌。根據有線新聞網絡最新民調顯示，特朗普儘管染疫，但支持求不升反跌，與對手拜登的差距擴大至16個百份點，平均差距亦拉闊至九個百份點之多。大多受訪者認為特朗普染病是由於其輕視疫情，明顯是咎由自取。

美國總統特朗普（Donald Trump）因感染新冠肺炎（COVID-19）從10月2日晚開始住院，10月5日傍晚，特朗普出院，返回白宮。 （AP）

特朗普未能穩定市場信心

事實上疫情一直為美國選民的首要關注議題，尤其對高危一族的長者更為重要。92%的城市居民出門都會戴口罩，而市郊及鄉郊會戴口罩的居民亦分別有89%及83%，證明美國人一面倒認為戴口罩有用而且重要，特朗普卻一直站在民意的對立面貶低口罩的功用。拜登亦乘機抽水，將其戴上口罩的圖片與特朗普脫口罩並列，並推文呼籲特朗普戴口罩。整場大選選戰竟然淪為應否戴口罩此類近乎小學常識的辯論，失業、經濟、貿易、種族、環保等種種社會民生議題成為次要，不可不謂今日美國政局之哀。

重返白宮之後，特朗普又投下另一個驚人炸彈，與財長姆努欽及參眾兩院的共和黨領袖麥康奈爾及麥卡錫會面後，宣佈將會中止與民主黨人就新一輪刺激經濟方案的談判，直至其勝選為止。消息傳出後道指、納指、標普紛紛急劇下滑，分別跌1.3%、1.6%、1.4%，令特朗普急急轉呔，又指將會簽署250億美元航空業薪資支援方案、1,350億美元小企業薪金保障計劃、全民派錢1,200美元方案。然而在美國失業率仍高踞7.9%，縱然上月有66.1萬新增就業職位，亦仍遠低於市場預期的80萬，聯邦政府實有必要推出全面的刺激經濟方案。

當全國數以百萬計人深受疫症威脅，經濟下行飯碗朝不保夕之際，特朗普染疫後仍繼續輕視疫情，又拒絕挽救陷經濟困難的國民，如此近乎自殺的競選策略，足見特朗普已與其上屆選舉的民粹路線越走越遠，越來越形同如麥康奈爾等新自由主義基本教義派的典型共和黨人，酣於減稅、大企業小政府一類口吻，並操作文化戰爭的身份政治，而漸少提及制度腐敗、金權勾結、貿易公平等實在的深層次結構矛盾。另一邊廂的「昏睡喬」雖然未有大動作，只是顯示自己會戴口罩，卻竟已邁向勝利之路？