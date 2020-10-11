【施政報告2020】應用學習須有出路

2020年《施政報告》將於周三（14日）發表，教育政策是重點之一。2017年林鄭月娥競選政綱提到要增加職專教育的社會認受性，並積極為職專教育職專教育提供更好的硬體配套及政策。無奈多年過去，職專教育在本港仍被視為成績次等的選擇，要讓職專教育成為升學主流，至今仍有一段距離。

2020年《施政報告》將於周三（14日）發表，教育政策是重點之一。（李澤彤攝）

提升職專教育地位

新高中應用學習課程內容包括多個職業領域範疇，學生一般於中五、中六修讀兩年相關課程，有創意學習、媒體及傳意、商業、管理及法律、服務、應用科學、工程及生產等六大領域供學生選擇。學生若能在應用學習獲評「達標並表現優異」，則等同於文憑試甲類科目中取得第4級成績。

學生在應習學習科目的所得，理應可為學生日後投身相關行業時做好準備。可是對於學生升學，院校對於應用學習科目的重視不足，亦使學生在日後升學無法發揮所長。例如學生即使在中學修讀「西式食品製作」的應用學習課程，學生日後報讀「西式包餅及糖藝高級文憑」時，根據職業訓練局的課程資料，成績計算上亦不見有特別加權。學生修畢課程，但政府以及學校都無法保證學生可以因應個人志向繼續升學。在應用學習中表現出色的同學，最終只能在成績表添上一個不好不壞的成績，結果學生與其在應用學習花費心力，也不如全心修讀「中英數通」來得實際。

今年9月學校課程檢討專責小組便就應用學習課程提出改善建議，其中包括提早於中四級開始推行應用學習。（梁鵬威攝）

應用學習銜接進修

今年9月學校課程檢討專責小組便就應用學習課程提出改善建議，其中包括提早於中四級開始推行應用學習，並讓學生於中五完成兩年課程，以此可以增加學生接觸應用學習的時間，並讓中六學生有更多時間準備考試。若要改善「應用學習」的科目地位，除了建議內的加強宣傳、提早初中讓學生接觸應用學習外，特首林鄭月娥亦不能忘記兌現當初競選承諾，要確保應用學習課程可以順利協助學生升學、就業，為提高職專地位鋪路。

中學生選擇科目時，學生感興趣與否無疑是重要考慮，但該學科日後能否協助學生升學亦非常關鍵。一方面職業訓練局可帶頭在收生上，優先考慮在應用學習取得績的學生。另一方面《施政報告》亦可為應用學習領域中取得佳績的學生擴大現有獎學金，支持他們繼續攻讀相關學科。應用學習並不全然為能力稍遜的學生而設，課程應以在中學教育中尋找有相關天分、興趣的學生為目標，透過撥款或升學待遇吸引學生選擇，讓青年早日接觸不同事業，為他們提供更多元出路。