國民黨推動台美復交的政治盤算

台灣國民黨在立法院提出的《政府應請求美國協助抵抗中共》及《中（華民國）美復交》決議案，周二（6日）在一致無異議下通過。兩條決議無疑是為已經惡劣的兩岸關係再投下一顆炸彈。台灣藍綠兩營相爭，國民黨一向被認為比較擅長於處理兩岸關係，此次拋出兩條決議可謂大出預期，也難怪大陸國台辦發出新聞稿呼籲國民黨要明辨是非，不要做損害中華民族根本利益與兩岸關係和平穩定的事。然而，這波操作的真正意圖似乎並非是表面挑釁兩岸矛盾，而是釜底抽薪的奇兵一著，逼使民進黨以至獨派面對政治現實。

《政府應請求美國協助抵抗中共》及《中（華民國）美復交》兩項決議都是鼓勵台灣抱美國大腿，尋求美援對抗大陸壓力，對兩岸關係是又一單負面新聞。從表面看來，國民黨似乎放棄了一直以來堅持兩岸合作的方針，改為跟隨台灣主流獨派民粹走上親美仇中之路。不過，國民黨這次拋出兩條決議是兵行險著的奇兵，假如時運加持，有可能扭轉當下藍營極不利的政治局勢。

民進黨立法院黨團總召柯建銘（後排右一）與國民黨立法院黨團總召林為洲（後排右二）等人，在立法院院會中討論協商國民提出的「台美復交」及「促美軍協防台灣」。（中央社）

急統派的「陽謀」

國民黨這一著有如一石二鳥。其一，最顯而易見的便是洗刷自己親中的形象。由於台灣新生代不少已帶有「天然獨」的政治取向，一直主張「一中」的國民黨早已被標籤為「親中」代表，在政治選舉極為不利。去年台灣總統大選，民進黨蔡英文政府不單政績乏善，內部貪腐問題更相當嚴重，但卻利用香港反修例風波大賣「亡國感」而得以扭轉敗局。在統獨問題勝於一切的政治環境下，國民黨政治積弱已經不爭事實。此時國民黨大打「親美抗共」牌自然有助於其洗脫政治原罪。

其二，這一著也是運用了急統派陽謀智慧，以應對民進黨的美國牌。急統派或迫統派提倡的是幫助綠營推動兩岸盡快統一。國民黨雖然主張「一中」，但在統一問題上沒有給予時間表，而且近年獨派坐大也令和平統一更為不可能。對於急切希望兩岸統一的激進派而言，他們認為與其等待台灣內出現和平統一的主流民意，倒不如附和獨派壯大其聲勢，令「台獨」由文字遊戲變成真實的政治主張。一旦「台獨」成真，那大陸便不得不出手「武統」。

一直以來，急統派都只是影子般的存在，根本不清楚有多少支持者，甚至聽起來只是陰謀論。然而，這次國民黨的政治操作明顯運用了急統派的智慧。任誰也知道，不論是民進黨，或是美國也好，台美建交只是一張政治牌，放在手牌中可以跟中國抬抬價，但真的實行卻有很嚴重的後果。國民黨現在附和打美國牌，光明正大的在議事堂要求民進黨政府推動與美建交，如果民進黨不敢實行，那就自然會被攻擊其所謂「台獨」口號只是口裡說說的大話，根本無本事執行；如果是美國不肯，那國民黨自然可以質疑美國對台的誠意，繼而攻擊民進黨大打台美親交的「國際戰線」的效用。

國民黨立法院黨團將在立法院院會提出「台美復交」等案；台灣行政院長蘇貞昌（前）6日赴立院備詢會前受訪指，現在國民黨終於良心發現，也是好事一樁。（中央社）

萬一出事 責在民進黨

即使退一步說，萬一台美果真建交，要是搞出什麼問題來，國民黨也可以全身而退。例如《中（華民國）美復交》決議中清楚寫明「蔡英文政府應以美國與中華民國回復邦交作為對美外交目標。建交是以「中華民國」的名義，這仍然在於「一中」的認知上；而且責任在執政的民進黨政府。故此萬一真的捅出什麼亂子，甚至兩岸真的兵戎相見，不論結果如何也好，國民黨進行分薄民進黨的「獨派光環」，退也大可將黑鑊推予民進黨。

而更有趣的是，民進黨由於一直以來「充大頭」宣傳台美親交，即使明知道國民黨此著來者不善，但也無法拒絕。，以往台美關係只要和稀泥式慢慢炒作便可賺取政治紅利，現在民進黨明顯是吃了一記悶棍，台美關係處理只要稍出問題，便可能成為被攻擊的弱點。對於國民黨而言，這政治盤算自然是有精心設計過，但對於兩岸和中美關係而言，恐怕將更添變數，兩岸局勢或面臨變局。