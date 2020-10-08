副總統人選首度交鋒　未能突破選情大局

美國大選副總統候選人辯論於當地周三（7日）舉行，由現任副總統彭斯及加州聯邦參議員賀錦麗擔綱。本來副總統辯論一向較少為外界關注，亦少對大選造成關鍵影響。不過隨兩名總統候選人年邁，拜登一旦當選將會以78高齡成為美國史上最老總統，而74歲的特朗普亦因身中新冠肺炎，健康狀況成疑。於是兩名副總統候選人的重要性亦比往時高了一些。

賽前預測彭斯會固守其政治立場，與平時高度一致，而賀錦麗則是典型的民主黨人，論點及立場皆是預期之內，兩人對壘大多會是悶局一場。果真兩人台上以坐下方式輪流回答主持人問題，中間又隔着兩塊隔離板，大多時間各說各話，少有認真回應對方問題，遑論針鋒相對的激辯場面。辯論途中一隻飛到彭斯頭上的蒼蠅，竟意外成為辯論的焦點，足見此場辯論的乏善可陳。

兩人由新冠疫情談到對華關係、氣候變化、經濟復蘇、最高法院、種族平權等諸多議題。賀錦麗一開首便展開猛攻，直指特朗普政府的無能導致美國的確診數字及死亡率，皆比其他發達國家為高。彭斯作為白宮冠狀病毒工作小組的組長，更加是難辭其咎。彭斯則以其政府做過的種種政策回應，如其中以對中國旅客的封關令為首，反斥拜登當初批評對華封關令為種族主義。

美國副總統候選人辯論2020：圖為辯論會結束後，彭斯與夫人（圖中右方男女），與賀錦麗及丈夫（圖中左方男女）打招呼，氣氛看來比總統候選人辯論好得多。（AP）

賀錦麗捉到鹿不懂脫角

彭斯與賀錦麗又為對華貿易戰之成效爭論不休，賀錦麗指美國在貿易戰中戰敗，導致30萬製造業職位流失，農民亦因而破產，彭斯則反駁特朗普將大量工作機會帶回美國，相反拜登數十年來一直為中國吶喊助威，一旦當選只會重走對中共卑躬屈膝的老路。兩人由以此延伸到外交政策，此明顯為賀錦麗的弱項，只懂務虛的談及關係及誠信，給詳列特朗普外交政績的彭斯比下去。

賀錦麗在退出《巴黎氣候協定》一事上，捉住了特朗普單邊主義以及無視氣候危機的痛腳。不過賀錦麗似乎捉到鹿不懂脫角，反遭彭斯就綠色新政一事陷入泥沼，被指其曾為綠色新政法案發起人，賀錦麗連番否認綠色新政為拜登的競選政綱，又否認反對以水力壓裂開採油氣，完全令其在氣候危機的擔當上畏首畏尾，明顯不似彭斯以會損失大量職位的反綠色新政立場坦誠。

彭斯亦打蛇隨棍上，直指拜登及賀錦麗一旦上台將會加稅，賀錦麗反駁此非事實，並承諾其政府不會在年收入低於40萬美元的家庭加稅。不過當彭斯繼續質問拜登承諾會全盤推翻特朗普減稅方案，會否包括為中產家庭的退稅時，賀錦麗似乎無言而對，有點不熟書之感。而且彭斯一直推銷其減稅方案時，賀錦麗大可批判其劫貧濟富的本質，其雖然對之有所批評但略嫌不太着力。

賀錦麗於10月7日的副總統辯論迎戰彭斯。（美聯社）

彭斯平穩 或為特朗普挽分

此後兩人亦就最高法院大法官任命一事辯論，不過雙方亦只是就擁護選擇權和擁護生命權各自闡釋立場，重覆老掉牙的論點不值一晒。不過賀錦麗提出一旦巴雷特受任命，將會推翻奧巴馬醫保法案，將伯令大量國民頓時喪失醫療保障，此為賀錦麗辯論中最強一環。特朗普上任以來一直聲言將會推翻奧巴馬醫保，卻未曾提出任何全面的提代方案，賀錦麗本可在此更加大力闡述。

兩人此後亦就種族問題及民權示威交鋒，身為非裔背景及前加州檢察總長的賀錦麗明顯有備而來，將警政及懲教改革的仔細陳列出來，如禁止警員以跪頸制服疑犯、成立記錄有犯事前科的警員系統、廢除保釋金制度及私營監獄、把大麻非刑事化及取消與之相關的犯罪紀錄。不過彭斯也翻舊賬，指賀錦麗擔任三藩市檢察長時，黑人比其他族裔更易因輕微毒品罪行而被起訴。

觀乎整場辯論，兩人大多時間皆是各自表述立場，互相對質的比較及趣味略嫌不足。賀錦麗明顯於警政及懲教改革上表現較為出色，外交議題則為其最突出的弱項。另一邊廂彭斯除了不時無視主持人勸喻，超時及喋喋不休外，平均表現較為平穩。雙方的互相攻撃大多捉不住癢處，以彭斯的平穩表現，或許能為特朗普上場的辯論表現挽回不少分數，但似乎仍未能左右大局。