「武統」台灣會否已箭在弦上？

台海局勢緊張持續，戰爭機會正日漸升溫。本周一（12日）中國央視早晨的「海峽時評」向民進黨當局發炮，指摘其勾連外國勢力擺弄台獨，更警告指「『台獨』之日就是統一之時」。這強硬的發言可謂是對台灣以及其他外國勢力發出的通牒，表明大陸當局面對台獨將毫不遲疑以武力追求統一。隨着台獨走勢的發展，「武統」可能取代「和平統一」成為大陸對台方針的主要路線，如果各方不設法降溫，戰爭可能發生。

對於中共政權而言，兩岸統一的目標事關重要。歷史與主權問題自不用說，台灣也是其不能退讓的國防問題。台灣與朝鮮半島和越南的性質非常類似，都位處於中國鄰近地區，屬於中國國防第一線的「絕對國防區」。過去中國在朝鮮戰爭、越南戰爭，面對何其不利的軍備與戰局，仍然不計後果的與美國為首的西方國家對抗，可見「絕對國防」不可能放手。

大陸近日頻頻派出軍機繞台，並且多次越過海峽中線。（資料圖片）

中國的「絕對國防」

面對「武統」威脅，美國不斷遊說台灣購買軍武，聲稱可以阻止戰爭。華府今年才剛出售過戰機後，路透社本周一又引述消息指美國國務院再通過了三項先進武器售台方案，正等待國會通過。然而，即使美國對台出售軍武不斷升級和更頻繁，也不可能改變走向戰爭的步伐。面對國防的絕對威脅，加之關及領土完整問題，台灣再多的軍武也解決不了戰爭危機。這點美國等西方國家不會不清楚。例如冷戰時，蘇聯打算在古巴布置導彈引發的導彈危機，美國早應該深有體會，明白絕對國防圈內被敵對勢力騎劫的滋味。試想當年如果要不是蘇聯放棄，美國同樣也會在所不惜地一戰。

台灣是內戰留下的歷史問題，但台灣由於有海峽之利，過去北京無法用韓戰與越戰的方式解決，致使一直留下此問題。對大部分人而言，和平統一是最好的解決方法。然而，台灣人民的台獨意識正處於歷史高位，加之中美大國角力又讓台灣多了點作為籌碼的價值，台灣民進黨政府又甘於與虎謀皮，不斷借助美國的勢力企圖打破兩岸的原有格局。一旦和平統一變得不可能，「武統」便會成為中央應對台灣問題的主要方針路線。

理性壓住「武統」聲音

即管如此，北京在「武統」的問題上還是非常謹慎。正如新加坡前外交官馬凱碩所提到，很多西方國家與人民對中國有一個誤解，以為沒有了中國共產黨，中國人民便會對西方國家更為親近。但現實是，正當西方不斷指先進國家愈來愈討厭中國時，中國人也愈討厭西方先進國家。在中國民情正處歷史上最為團結對外的時候，也是最易衝動行事的時候。由於台灣聯結西方國家對中國作出敵視行為，內地民情對「武統」的呼聲也日漸成為主流，此時北京反而保持冷靜克制，避免戰爭倉卒發生。

《環時》總編胡錫進曾警吿稱，若美軍重新在台部署軍隊和裝備，就請他們做好迎戰準備。（微博圖片）

美國與西方國家對台灣問題的陳述，經常輕輕帶過或是忽略中國主權的重點，刻意將其鋪設成意識形態對抗，甚至將責任推卸予北京指其想主動改變台海現狀。例如，周日（11日）美媒彭博社發表了題為《中國堅持認為台灣不是一個國家開始適得其反》，指中方不斷施壓反而產生反效果，令西方更想與台灣結交。然而，中國阻止其他國家承認台灣、維持一個中國的現狀，也是在維持兩岸和平。試問如果台獨變成現實，北京失去了對台海的安全保障，加上內地民情的推動等眾多因素的，事情最終會如何發展？

悲觀的人或會擔心「武統」已成為解決台灣問題的弦上之箭，但政治現實的變化可以來去很快。在兩年前，蔡英文便處於民望的低谷，很多人以為民進黨政府連任無望；不到一年前，美國和中國政府還達成了貿易協議。北京會否已在等待最合適的時機發動戰爭，一個關鍵因素顯然在於民進黨是否堅持與虎謀皮的台獨計劃。