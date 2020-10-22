放寬2元優惠或遭煞停　緊縮政策只會犧牲小市民

特首林鄭月娥年初推出十項民生措施，包括將兩元乘車優惠的合資格申請年由65歲降至60歲。周二（20日）有報道引述消息，指有行會成員認為措施衍生的年度支出達百億元，且沒有經濟效益，政策推行存在極大阻力，引來不少立法會議員批評。

特首林鄭月娥年初推出十項民生措施，包括將兩元乘車優惠的合資格申請年由65歲降至60歲。（資料圖片）

社會福利沒有經濟效益？

兩元乘車優惠本為社福政策，原意給予長者優惠，鼓勵他們在社區活動，建立關愛共融的社會。若行會成員以經濟效益為由否定乘車優惠的消息屬實，行政會議在社福政策方面的思維實在值得商榷。社福政策目的原應為促進市民生活質素，它能否推動經濟效益，本非社福政策推行與否的主要考慮。

特首林鄭月娥於1月提出措施時，已衡量政府財政能否負擔開支。政府7月回覆議員就優惠計劃的提問時已指出，自2012年起至2019年，本港人數已由98萬上升至132萬，2019/2020年度政府需向公共交通營辦商發還的車船費用開支約13億元。依據現時人口老化趨勢，政府預計2025/26年度的經常開支將會增加至約30億元，也同時預計若將合資格年齡降至60歲，優惠計劃的預計經常開支將達70億元。

不論是本港的人口老化趨勢，抑或政府庫房的可承擔能力、改變長者優惠發放方式的程序需時等，香港政府本應有充分掌握。事實上，庫房儲備仍達8000億元，財政相當穩健，為此要背棄承諾，剝奪60至64歲市民的乘車優惠，不只是一次失信於民，也反映其對小市民的民生不夠重視，囿於財政緊縮思維。

港鐵可加可減機制不時受到批評。（資料圖片／羅君豪攝）

福利政策遭濫用 應予改善非停步

一方面，即使政府長遠財政能力有限，在應使則使的大前提下，要做的是同步開源。另一方面，乘車優惠開支急增除了因為本港人口老化，其實也是福利政策的漏洞所致。政府要提高公帑的使用效率，便理應從堵塞政策漏洞著手，而非叫停社福政策的擴大步伐。

勞工及福利局局長羅致光月前回覆議員時承認，不記名長者八達通的數字，與65歲或以上的人口數字有落差。這意味本港長者兩元乘車優惠的受惠者人數，可以本港長者人口總數更多，不少本來無法享有優惠的市民，或正在以兩元計劃乘車上班下班。政府應盡快堵塞漏洞，例如規定享有長者乘車優惠的八達通須為個人八達通，至少確保可享優惠的市民數目，不會超出本港長者人口總數。