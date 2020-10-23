【新冠肺炎】受惠疫情生意增　政府資助如浪費？

創新辦周三（21日）公布第二批保就業計劃僱主名單，涉及8萬僱主，批出工資補貼約109億元，承諾受薪僱員人數超過45萬人。除了早前廣受關注的百佳、惠康等超市獲資助之外，不少生意受疫情影響較少的企業，也名列二期保就業計劃的次輪名單的前十位置。雖然經濟運作環環相扣，難言有公司生意可以完全不受疫情影響，但數以百億計公帑若未能用得其所，實有負市民——尤其失業者——期望。

政府保就業計劃一併資助超市，受到廣泛批評。（資料圖片）

業績影響有限 盡取政府資助？

受惠疫情期間的食肆限聚以及居家抗疫影響，兩大超市生意逆勢上升，政府點名要求他們向市民提供優惠折扣，其中百佳以全民抽獎回應政府要求。此外，不少其他企業即使申領保就業，但其疫情卻未因疫情大受影響。例如今次獲大額資助的有電訊公司、會計師事務所，也有醫療機構、運輸公司，但部分企業的營業情況不僅未有疫情影響，更甚至受惠疫情。政府派發資助，也理應用得其所。

除了頭三名的牛奶公司、百佳及屈臣氏在之前早有討論，位列第四位的順豐速運(香港)有限公司亦為近2,692名員工申領津貼，9至11月期間的工資補貼金額達6900萬。但其運輸業務受惠於疫情期間的網購風潮、運輸需求，企業生意比去年同期高速增長。根據順豐控股2020年上半年度業績，企業財報指順豐速遞半年度物流件量達36.55億單，比去年同期上升81.27%，總營業收入711.29億元人民幣，比去年同期增長42.05%。原意為保障市民就業的公帑，政府卻交到疫情期間業務高速增長的企業手上，問題顯然在於保就業計劃藥石亂投。

位列第四位的順豐速運(香港)有限公司亦為近2,692名員工申領津貼，9至11月期間的工資補貼金額達6900萬。（資料圖片）

失業潮未見頂 資助應用得其所

兩輪保就業計劃耗費公帑數以百億計，但與此同時，政府統計處周二（20日）公布最新數據，本港的失業率增加0.3%至6.4%，周三（21日）國泰航空宣布大規模裁員5,900人，港龍航空更即時停止營運，大量市民失業，企業裁員浪潮或許只是開端。與航空有密切關係的餐飲供應等，亦或受到牽連，甚至出現骨牌效應。政府的一分一毫，在這艱難時刻都極為重要。

第二輪保就業計劃將於11月結束，但有估計失業率遠遠未見到，明年甚至會高見7%。政府往後發放資助應更精明，精準向有需要的企業提供資助。推出糽困措施時，可例如要求公司提交報表證明企業生意受疫情打擊，至少將受惠疫情的企業排除於資助名單之外。過往官員強調保就業計劃一刀切撥款在於減少行政費，但上億元資助未能用得其所，意味有需要的市民本應得到更多而未能受惠。政府責任在於資源分配，而資源分配首要是公平按需，官員必須改正做法，方為對市民負責任。