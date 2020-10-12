羅致光再證「保就業」計劃偏重僱主

勞工及福利局局長羅致光在周日（11日）發表網誌，反駁社會對第二期「保就業」計劃效力較第一期弱的質疑，無奈這些反駁無法說服旁人之餘，同時還再次展露出局長保僱主重於僱員的心態，至於第一期計劃的種種漏洞，局長似乎亦是繼續置若罔聞。

第二期計劃申請個案15.8萬，表面上較第一期的16.9萬少，社會因此估計不少僱主都因為擔憂未來而部署裁員。羅致光則在網誌反駁稱申請個案減少並不等於獲批個案減少，並且估計第二期獲批數目會比第一期多約數千至一萬，獲資助的傭主數目可達15.6萬至16萬個，補貼額亦會增加。

眾所周知，獲批僱主數目增加，絕不代表受惠僱員數目增加。即使兩期申請僱主數量相若，但如果第二期缺乏大企業參與，受惠僱員數目很大機會減少。最明顯的例子，莫過於國泰航空及旗下子公司在第一期合共獲批7.07億元補貼，承諾受薪僱員為2.69萬，後來宣布不申請第二期。以數論數，即使第二期多了僱主申請，而受保障僱員人數至今約133萬名，但國泰及其附屬公司缺席的差額能否補回，達致第一期約200萬名僱員受保，勢成疑問。

國泰及港龍沒有申請第二輪保就業計劃，屢傳裁員消息。（資料圖片 / 江智騫攝）

計劃漏洞存而不修

新冠肺炎疫情固然重創各行各業，外界要求政府簡化申請和審核程序亦無可厚非。雖然如此，第一期計劃期間，僱員、工會與媒體陸續揭發制度多個漏洞，包括有傭主辭退高薪舊員工以聘請低薪員工、取得補貼後要求僱員減薪或放無薪假、在申報地址沒有經營業務或已結業等。

對於這些漏洞，政府除了答允加強抽查，要求第一期申請違規的企業退回補助或禁止申請第二期以外，基本再無其他懲處。同樣令人不解的是，政府容許在疫情期間生意暢旺的企業跟虧損的企業獲同等補貼，結果就是有受補助的健康食品生產公司向股東派發特別股息，兩大超市更把第二期補助變成了推廣活動。

其實，工會和學者早已提出了各種補救方法，例如政府可以要求疫情受惠行業提交每月財務報告，限定出現虧損的企業才可以申請計劃，又或者對不同行業分級補助，以及要求「零人公司」提供更多資料證明公司接受補助前後一直有業務等。這些建議審核過程並不複雜，並且更加符合「保就業」的原意。

政府保就業計劃一併資助超市，受到廣泛批評。（資料圖片）

惟一眾高官慵懶怠政、偏袒商界，非但沒有趁機在第二期計劃開展之前修補漏洞，甚至中止了對自僱人士的幫忙：所有已在第一期計劃取款的自僱人士，不能夠再於第二期申請。明明今年疫情從未過去，經濟距離復甦尚遠，自傭人士的境況比普通僱員更糟，每人7,500元的補助額肯定早就花光，何解他們就必須被排除在保障範圍外？

綜觀羅局長周日的網誌，通篇竟只提及一次「僱員」，但卻提到「僱主」21次，只能夠證明勞福局局長對於勞工和自僱人士的忽視。的確，社會要有企業才能驅動經濟，但企業亦要有僱員才能運作，兩者不可偏廢。隨着第二期保就業計劃申請審批程序的完結，政府亦沒有打算推出第三期，香港勞工市場即將面臨真正考驗，叫萬千打工仔何去何從。