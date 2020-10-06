國泰或將大裁員　政府保就業見真章

國泰及港龍航空放棄申請第二輪保就業計劃後，外界近日盛傳將大規模裁員，國泰空中服務員工會周一（5日）與公司管理層會面，爭取以自願離職取代裁員。國泰及政府應盡力保障香港市民就業，對社會負責。

國泰早前預告在第四季會公布重組方案，近日坊間流傳國泰裁員方案，將解僱400名國泰城員工和700名機師。數字未必可靠，但以國泰在港聘用逾2萬人推算，一旦裁減一兩成人手，失業者已經數以千計，數目龐大。

企業如何重組人手架構是商業決定，但國泰在本年6月向政府伸手求助，獲公帑注資273億港元，加上其曾經申請第一輪保就業計劃，以僱用逾2.5萬人的承諾獲近6.8億元，這就不只是商業決定，還涉及對香港社會的責任。

航空樞紐應提供就業機會

另一方面，政府在注資後既已成為持股量達6.08%的主要股東，理當發揮其決策影響力保護港人在公司內的就業機會。當局兩輪保就業計劃只單靠被動地資助私人企業支薪，其實更直接有效的是主動保留與提供就業機會。正如本年初宣佈要推出保就業計劃的時候，政府同時也表示過會聘請超過10,000個公務員與約5,000名短期青年實習生，以及資助公、私營機構創造約30,000個限時職位。當前國泰公司既將重組架構，政府更應積極游說管理層，提供更多就業機會予香港居民。

香港絕不是沒有航空業人才。過去我們已曾指出，國泰港龍雖以香港為基地，但本地機師佔比長期偏低，不利本地就業機會。既然財政司司長陳茂波亦明言，注資國泰是為了維持香港國際航空樞紐地位，便更應推動國泰培訓及聘用本地人才，加強航空樞紐地位及促進本地航空就業機會。