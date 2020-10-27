【新冠肺炎】強制檢測不是洪水猛獸

香港疫情逐漸平穩，周一、周二連續兩天錄得本地「零確診」。許多人會因新增個案回落額手稱慶，但負責任的態度應該是思考怎樣鞏固戰果，這需要採取傳染病專家袁國勇所講的、替有癥狀的病人強制檢測的辦法，而當局亦應援引《預防及控制疾病條例》賦予的權力制訂檢測細則，列明強制檢測條件和適用對象等，強化疫情管理，務求盡快讓病例「清零」。

迄今為止，香港確診個案只有5,300多宗，防疫成績看上去較倫敦、紐約、新加坡等大城市出色，這與大多數市民自覺佩戴口罩、當局推行嚴謹邊境管制以及減少豁免檢疫人員數目有一定關係。但正如袁國勇所指，社區傳播鏈仍可能存在，畢竟任何檢測方法都有機會出現假陰性結果，而十四日強制檢疫也只能找出約95%個案，所以最後幾乎肯定會有漏網之魚。再加上民間近日已陷入抗疫疲勞，開始有人不再堅持佩戴口罩、增加社交聚會，傳播風險相應增加。

年初疫情爆發以來，政府為確診者居所附近的居民、的士司機和院舍職員等高風險群組進行檢測，9月初甚至在中央幫助下實施全民普及檢測，但這些都不具強制性，換言之只要相關人士自認健康便無須接受檢測，而這正是過往檢測漏洞所在，代價就是病毒可能殘留在社區中。

強制檢測須具針對性

無可否認，推動強制檢疫具有一定阻力，一些市民或會擔心私隱不保，也有聲音質疑政府根本沒有政治能量這樣做，但事實上這些憂慮都有方法處理，例如檢疫人員能只收集樣本代碼，市民無須提供其他個人資料，從而回避私隱問題；至於政治能量，根據《預防及控制疾病條例》第7條，當局其實一早有法定權力「使任何人接受醫學監察或醫學檢驗或測試」，只要政府以維護公眾利益為依據，相信可獲市民支持。

誠然，香港不太可能像新疆喀什那樣為全區463萬人進行檢測，但局部推行是有可能的，而這必須由政府制訂細則、精細管理，例如當某幢住宅大廈有多於一定數量住客確診，或者某食肆有員工確診，則整幢大廈居民、食肆員工和顧客都須強制檢測；另外，有病癥者亦要進行強制檢測，只有這樣病毒才會無所遁形。

一些海外國家正與香港商討建立「旅遊氣泡」，陸港兩地估計亦會在不久將來恢復通關，這一切若要成事必須建基於香港防疫成績。一個負責任的政府應當展現魄力，在防堵疫情從海外輸入之餘，亦須具針對性地實施本地強制檢測，讓病例盡快「清零」作為社會經濟有序恢復的基礎。若非如此，香港的失業率未來恐怕有升無跌，市民不是病死就是餓死。