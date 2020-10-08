【新冠肺炎】疫情或爆第四波　張弛有度要及時

雖然第三波疫情早前受控，但自政府放寬部分防疫措施，以及恢復各院學面授課程後，近日疫情看似有反彈勢頭。隨着社區不明個案漸增，政府亦須考慮再度收緊防疫措施，重次喚醒市民的警覺性，以免疫陷於失控。

本港近日接連錄得多宗源頭不明個案，已與社區個案「歸零」的安全水平漸行漸遠。周四（8日）錄得18宗新增確診，當中14宗為本地個案。雖然這數字仍遠低歐美，但尤記得本港爆發第三波疫情的源頭，亦「僅是」由數位豁免檢疫的海外入境人士，將病毒從公共交通帶回社區，最終形成一條難以切斷的社區傳播鏈。故現時確診數字即使仍徘徊在低水平，其危險性依然不容忽視。

10月6日，特首林鄭月娥宣布4人限聚令等防疫措施，將維持一段時間。（資料圖片／盧翊銘攝）

港府或要收緊防疫措施

更重要還是市民的防疫態度有所鬆懈。近日不但有患者疑在發病後不但沒有保持社交距離，立即求醫，反而更繼續上班和外出消遣，大增播毒的機會。與此同時，雖然政府為求亡飲食業而放寬限聚令，並明確規定處所内的顧客數目、桌子擺放距離等條件，但實際上卻有不少酒吧食肆無視政府的防疫要求，亦為疫情再添變數。因此，從國慶長假期市面人頭湧湧的情況推論，未來一周陸續出現小型群組個案亦不足為奇。

畢竟所有社交活動皆有其傳播風險，本港疫情反覆亦不應全然歸咎於放寬飲食業的措施，而要多管齊下。隨着冬季流感季節迫近，若疫情短期未見緩和，港府亦該考慮再次收緊防疫措施。儘管流感的死亡率遠低於新冠肺炎，前者亦有預防疫苗，惟兩者皆會出現咳嗽、發燒等病徵，同時亦有病毒的潛伏期，使至大多人都只能靠病毒檢測來分辨病原。若然本港踏入流感季節後，新冠肺炎的疫情尚未平息，不但會刺激起病毒檢測的需求，更會為醫療系統帶來額外負擔。故在另一戰線的哨煙吹起前，實有必要避免將疫情壓到最低水平，以策萬全。

儘管本港的防疫措施是以「圍堵」為本，但若然未來一周的確診個案未見回落，港府亦要適時收緊防疫措施，如重推在家工作、縮短飲食業的營業時間、加強巡查違規商店，甚至再度關閉文娛場地，以提升民眾的警覺性。但從這大半年的經驗可見，所有政府推出的防疫措施，充其量亦只能「拉遠」人與人的社交距離，警示市民解疫情的嚴重性，故終歸還須市民的配合和自律，做足一切防疫措施，方能阻隔病毒繼續傳播。