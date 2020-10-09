【新冠肺炎】強制檢測乃必要　條件清晰免招疑

本地第三波新冠病毒疫症久未斷尾更告反彈，過去一周共錄得35宗本地個案，單是周四（8日）就新增14宗，不明源頭個案愈來愈多。食物及衞生局局長陳肇始稱，政府正研究強制檢測，以順利進行公共衞生工作。疫情有惡化之勢，社會必須化被動為主動，趁疫情還未失控，針對高風險群組辨識感染者，阻止病毒擴散。政府須盡快制訂相關法規，列明強制檢測條件、適用對象、違者罰則，並準備行政程序，好讓市民準備和減少疑慮。

陳肇始稱，政府正研究設法律框架，在疫情反彈時要求做強制檢測。（盧翊銘攝）

法例已備 有待細則

香港花了三個月時間，好不容易控制第三波疫情，由每日過百宗個案回落至三數宗，但仍未達致連續14天、28天零個案，病毒仍然殘留社區。九月底政府放寬社會經濟活動，加上港人抗疫疲勞，有利病毒傳播。

為了抑制疫情，以往政府只要求密切接觸者檢疫，並且派員到染疫者所在地替附近居民檢測，以及為的士司機等特定職業或院舍群組檢測，再來就是普及社區檢測。然而當中除了強制檢疫以外，其餘行動均屬自願，職業群組和社區普及檢測的反應平平，最後導致政府要收緊社交活動以切斷傳播鏈，讓全社會承受經濟停頓和生活受阻的代價。

10月7日，葵涌「國寶之家」院舍有院友確診，另有2人初步確診，全院需撤離檢疫。（梁鵬威攝）

若要避免重蹈覆轍，香港有需要採用新方法加快擊退疫症，其中一種值得嘗試的就是推行強制檢測。政府專家顧問梁卓偉教授憂慮確診個案幾何級上升，認為要盡快為院舍以及在高危地區做病毒檢測，遏制疫情。他舉例，葵涌區確診個案較多，且相隔不遠，思疑是否有地區傳播，院舍強制檢測可以擴大檢測覆蓋率。根據《預防及控制疾病條例》第15條，衞生主任可規定懷疑接觸傳染病者接受醫學檢驗或測試，不遵守相關條件者即屬犯罪，因此政府毋須另行修例。

須交代檢測範圍和等候結果安排

當然，疫症至今尚未廣泛爆發，全民強制檢測暫無必要，但政府亦應該事先可制訂明確指引，羅列進行強制檢測的情境和範圍，例如當有某所食肆員工染疫，其同事要強制檢測；同座住宅大廈若有多於一定數量住客確診，則整幢大廈必須強制檢測等。此外，當事人和商戶企業有責任交代接觸者名單，方便當局發檢測令和分析接觸史。

新冠肺炎第三輪爆發 每日新增確診及累計數字

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 7月6日 7月9日 7月12日 7月15日 7月18日 7月21日 7月24日 7月27日 7月30日 8月2日 8月5日 8月8日 8月11日 8月14日 8月17日 8月20日 8月23日 8月26日 8月29日 9月1日 9月4日 9月7日 9月10日 9月13日 9月16日 9月19日 9月22日 9月25日 9月28日 10月1日 10月4日 10月7日 累計確診宗數 單日新增 累計確診宗數 單日新增 資料來源 ：衞生防護中心

其實，在7月底慈雲山遍布確診個案期間，就有區議員批評政府處理太慢和要求政府強制檢測，可見強制檢測不必然遭民間抗拒，一切取決於政府的決心和執行效率。只要政府清楚交代執行細則，妥善安排流程，相信定能取得市民信任，反對者亦難有意見。具體來說，採樣流程要方便市民，官員要交代公私營每天檢測量有多大空間提升，盡快得知檢測結果；市民或企業漏報接觸者名單以致未能納入強制檢測有否法律責任；市民等待結果期間要否強制居家，以便家庭成員和僱主配合。

港府正與疫情受控國家洽談恢復旅遊，但若果本地確診個案持續回升，他國政府必對通關存有戒心，洽談就功虧一簣。趁疫情未曾失控，政府須實施針對地區和群組的強制檢測，加上現行堵截外地輸入個案，減少社交距離等措施，在冬季來臨前清除病毒。