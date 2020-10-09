【新冠肺炎】強制檢測乃必要　條件清晰免招疑

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本地第三波新冠病毒疫症久未斷尾更告反彈，過去一周共錄得35宗本地個案，單是周四（8日）就新增14宗，不明源頭個案愈來愈多。食物及衞生局局長陳肇始稱，政府正研究強制檢測，以順利進行公共衞生工作。疫情有惡化之勢，社會必須化被動為主動，趁疫情還未失控，針對高風險群組辨識感染者，阻止病毒擴散。政府須盡快制訂相關法規，列明強制檢測條件、適用對象、違者罰則，並準備行政程序，好讓市民準備和減少疑慮。
陳肇始稱，政府正研究設法律框架，在疫情反彈時要求做強制檢測。（盧翊銘攝）
法例已備 有待細則
香港花了三個月時間，好不容易控制第三波疫情，由每日過百宗個案回落至三數宗，但仍未達致連續14天、28天零個案，病毒仍然殘留社區。九月底政府放寬社會經濟活動，加上港人抗疫疲勞，有利病毒傳播。
為了抑制疫情，以往政府只要求密切接觸者檢疫，並且派員到染疫者所在地替附近居民檢測，以及為的士司機等特定職業或院舍群組檢測，再來就是普及社區檢測。然而當中除了強制檢疫以外，其餘行動均屬自願，職業群組和社區普及檢測的反應平平，最後導致政府要收緊社交活動以切斷傳播鏈，讓全社會承受經濟停頓和生活受阻的代價。
10月7日，葵涌「國寶之家」院舍有院友確診，另有2人初步確診，全院需撤離檢疫。（梁鵬威攝）
若要避免重蹈覆轍，香港有需要採用新方法加快擊退疫症，其中一種值得嘗試的就是推行強制檢測。政府專家顧問梁卓偉教授憂慮確診個案幾何級上升，認為要盡快為院舍以及在高危地區做病毒檢測，遏制疫情。他舉例，葵涌區確診個案較多，且相隔不遠，思疑是否有地區傳播，院舍強制檢測可以擴大檢測覆蓋率。根據《預防及控制疾病條例》第15條，衞生主任可規定懷疑接觸傳染病者接受醫學檢驗或測試，不遵守相關條件者即屬犯罪，因此政府毋須另行修例。
須交代檢測範圍和等候結果安排
當然，疫症至今尚未廣泛爆發，全民強制檢測暫無必要，但政府亦應該事先可制訂明確指引，羅列進行強制檢測的情境和範圍，例如當有某所食肆員工染疫，其同事要強制檢測；同座住宅大廈若有多於一定數量住客確診，則整幢大廈必須強制檢測等。此外，當事人和商戶企業有責任交代接觸者名單，方便當局發檢測令和分析接觸史。
其實，在7月底慈雲山遍布確診個案期間，就有區議員批評政府處理太慢和要求政府強制檢測，可見強制檢測不必然遭民間抗拒，一切取決於政府的決心和執行效率。只要政府清楚交代執行細則，妥善安排流程，相信定能取得市民信任，反對者亦難有意見。具體來說，採樣流程要方便市民，官員要交代公私營每天檢測量有多大空間提升，盡快得知檢測結果；市民或企業漏報接觸者名單以致未能納入強制檢測有否法律責任；市民等待結果期間要否強制居家，以便家庭成員和僱主配合。
港府正與疫情受控國家洽談恢復旅遊，但若果本地確診個案持續回升，他國政府必對通關存有戒心，洽談就功虧一簣。趁疫情未曾失控，政府須實施針對地區和群組的強制檢測，加上現行堵截外地輸入個案，減少社交距離等措施，在冬季來臨前清除病毒。