【新冠肺炎】核酸檢測一紙千金　政府早該促降價

周二（27日），特首林鄭月娥宣佈計劃於下月內實施香港與新加坡的旅遊氣泡，並讓身處內地的香港居民返港豁免14天強制檢疫。封關已久的香港，盼來地區間交往增加的消息，或能刺激經濟復甦，也能讓有跨境工作生活需求的市民更加方便。只是，這一切的前提都離不開核酸檢測。香港與新加坡的旅遊氣泡便要求旅客持有出發前72小時內的新冠病毒檢測陰性證明，才可免隔離期及行程不受限制。

實際上，核酸檢測早已成為疫下出遊的必需品，而核酸檢測又與經濟能力掛鉤，令疫下出遊並非人人平等。香港核酸檢測的費用集中在1,000元至3,000元之間，遠較內地貴出數十倍不止，讓人質疑檢測差價或影響將來兩地互通政策的實施。一則，由於內地核酸檢測成本低，更多人能負擔，兩地一旦開放持合格核酸檢測結果便可自由往來的政策，或讓內地來港者遠多於由香港回內地的人數。二則，高昂的核酸檢測費或讓疫下出遊、公幹等成為有錢人的特權。

自核酸檢測成為疫下「通關文牒」以來，我們及社會多次要求政府重視香港核酸檢測費用過於高昂造成出行不公的局面，多番建議政府加以改善。特首林鄭月娥周二表示，計劃設立四個位於港島、 九龍、 新界東及新界西的長期社區檢測中心。其目的除了在當區有特別組群爆發時，更快動員檢測，更在於向需要取得檢測結果，透過健康碼或旅遊氣泡出遊的市民，提供較充足且價格合適的付費檢測服務。

港府目前就強制檢測有三方研究方向，包括有輕微病徵人士、疫廈居民、高風險群組，會參考外地經驗。（資料圖片）

檢測成本的眾多因素

過去幾個月市民被逼要繳付相對昂貴的檢測費，林鄭政府如今終意識到問題，只能算遲來好過沒來。但一來其仍在計劃當中，效率成疑，二來政府須摸清香港核酸檢測費用高企的根本原因，才能真正亡羊補牢。林鄭期望在同一中心提供場地及基本營運，令私營化驗所的收費可以下調，但場地運營等成本高昂並不是香港檢測成本高企的唯一原因。以澳門為例，其人手、場地、運營所需等一直與香港相差無幾，但檢測費只為180澳門幣，即約香港的十分之一，可見香港檢測成本尚有其他因素。

實際上，香港核酸檢測採購的試劑樣本主要為海外試劑，本身成本已較內地高。再加上香港不似內地和澳門般，有政府統一採購，因此各化驗所各自將試劑運回的運輸費用，中間商代購費用等才是導致香港核酸檢測價格難以下降的更根本原因。對此，在政府提供場地及基本營運外，若政府能參與到試劑採購中，增加香港的價格談判力，以及協調運費等，或能更進一步調低價格，讓港人的疫下出遊需求不受經濟能力限制。

另一方面，由於香港有不少科研團隊和科技公司都有檢測技術，政府若是扶持本地產業，或更能一舉兩得地降低檢測費用，推動香港科研發展。比如香港海康生命科技有限公司早在3月初已去信政府，表達提供病毒檢測技術的意願。此外，科技大學、理工大學、香港大學李嘉誠醫學院等研究團隊均有快速檢測技術。政府應幫助這些公司與團隊和化驗所連線，展開合作，推出更多可適用於市場的物美價廉的核酸檢測項目。