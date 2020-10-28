國泰工會也乏牙力　集體談判權更見重要

國泰航空裁員逾5,000人，留下來的員工也不好受。資方拋出的新僱傭合約，待遇大幅縮水之餘，更不像管理層的合約般設下時限。此事除了是國泰勞資之間的糾紛，其實也折射出香港勞資權力地位失衡，勞工及福利局應落實法定的集體談判權，讓勞資雙方平等商討僱傭條款，減少陷入衝突的機會。

裁員消息公布首兩三天，社會關注港龍航空停運，以及關心被裁員工的感受與去向，或以為沒有被裁的員工是逃過一劫。然而，當留任員工了解資方列出的新僱傭合約後，大感魔鬼在細節。員工除了減薪削福利，前線同事亦是永久更改合約，而非如管理層減薪般只是為期一年。事實上，不少員工願意減薪，與公司共渡時艱，只要公司承諾定期檢討合約條款便行，可惜資方不為所動。

國泰城外有國泰僱員聚集，為工會加油打氣。（盧翊銘攝）

國泰集體談判非法律保障

值得提及的是，國泰兩個代表空中服務員和機師的工會，規模和力量在香港數一數二，而且是香港少數獲資方承認具有集體談判協議的工會，資方每年須與工會談判薪金和工作安排。即使如此，在裁員和更改合約上，資方事前沒有諮詢工會，事後即使與工會會面，也沒有接納對方關於延遲簽署期限、規限合約屬短期性質等的建議，集體談判機制成效成疑。

此事再次引起關於法定集體談判權的討論，若然法例保障集體談判權，資方在行動前必須諮詢工會，工會可在談判桌上提出方案，而每次會議均具法律效力，勞資雙方均須履行協議。也許國泰最後仍會裁員減薪，但至少勞方有心理準備，而且早一步知道新合約條款，員工有更充裕時間才決定是否簽署新約。

香港勞工界爭取集體體談判權多年不果。(紅出版社提供)

勞工處除了開會還可做更多

另一方面，除了落實集體談判權，政府也應透過勞工處居中斡旋，減低裁員對社會的震盪。近日國泰兩個工會先後與勞工處會面，機師工會初步回應正面，形容會面「積極、正面」，並重提處方在裁員當天的新聞稿，指在更改僱傭合約前未諮詢僱員，或會構成不合理更改條款，而空中服務員工會則表示處方會再與管理層聯絡。

當然，勞工處不可只做傳聲筒，僅把勞方的憂慮轉達資方，而是要求同存異，也可向國泰了解其不裁員和不尋求其他節流方法的原因和財務理據。若國泰有其他方法代替裁員和不合理更改僱傭合約，僱員或工會或可以憑上述證據向勞資審裁處審理。

國泰裁員早有傳聞，但在裁員當天之前保密細節，選擇在一天內行動，要求僱員14天內簽署新約，迄今沒有修改，也許資方希望事情快快了斷，穩定企業狀況。但是，勞工權益也要獲得保障。在國泰裁員一事上，員工背後即使有較為強勢的工會，也敵不過資方權勢，何況是缺乏工會力量的行業企業。政府必須意識到勞工在經濟逆境時更容易遭剝削，過往幾個月集中保企業，如今是時候加強保障員工，避免更多不合理裁員或剝削的事件發生。