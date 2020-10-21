失業率飆國泰裁員　救濟措施刻不容緩

本港疫情稍見緩和，但經濟下行的餘波尚未盡見。政府統計處周二（20日）公布最新數據，本港的失業率增加0.3%至6.4%，創16年來新高。翌日國泰航空更宣布大規模裁員5,900人，港龍航空更即時停止營運。隨着大量市民加入「失業大軍」，港府實不應坐以待斃，僅「密切留意相關情況」，而是要及早推出紓困措施援助失業市民，並提出長遠的人才政策，推動經濟結構轉型，化危為機。

據統計處公布的最新勞動人口統計，本港的失業率由6月至8月的6.1%，爬升至7月至9月的6.4%，失業人口總數近26萬，其中20至24歲的年輕人失業率更突破兩成，而就業不足率則維持在3.8%的水平。儘管失業率再度攀升屬意料之內，但個別行業惡化的速度亦響起警號，如消費及旅遊相關行業合計的失業率急升0.8%至11.7%；餐飲服務活動業的失業率和就業不足率分別亦急升至15.2%及9.5%。再者，隨國泰航空周三（21日）公布裁員5,900人後，將會再推高失業率最少0.1%。

寒冬尚未過 未來更嚴峻

多個行業的失業情況正在惡化，但當局和部分經濟學者亦擺出冷以待之的態度。勞福局局長羅致光謂「勞工市場在短期內仍將面對壓力」，但接着卻強調「政府已推出歷來最大規模的紓困措施」以保障員工就業，既漠視保就業計劃的不足，不見提及新一輪的紓困措施；中大經濟學系副教授莊太量亦認為，最新失業率上升是反映畢業生投入勞動市場，以及第三波疫情的餘波，故隨着經濟活動重啟後，第四季或有機會改善，政府不須投放額外資源保就業。

但上述分析只怕是過份樂觀。首先，從部分僱主沒有申請第二期保就業計劃可預見，不少僱主預期疫情較預期中長，未來或會以重整業務或結業來取代現時的守業，其中國泰航空手起刀落大炒5,800人便是活生生的例子；其次則是上述判斷的前設是基於冬季疫情穩定，至少不會發生第三波疫情般嚴峻的情況；最後，即使本港在第四季能全面重啟經濟，但全球疫情反覆亦難讓本港重新與世界接軌，航空、旅遊等行業難言寒冬已過。

市場不可靠 政府須援助

在經濟前景不明、失業率尚未見頂之際，港府不僅需要摒棄靜觀其變的作風，更要反思長遠的經濟結構轉型。港府要針對地向特定行業批出財政援助，更應設立失業援助金，而非繼續抑賴申請繁複、審批程序冗長的綜援計劃。以往政府過份強調市場機制，將失業的責任都推在市民身上，但疫症來襲以至國泰航空大規模裁員，正好說明經濟結構及環境因素的影響之大，打工仔即使有心有力工作，也要承受失業打擊。對於援助不幸市民，政府責無旁貸。

長遠而言，政府亦切忌靜候疫情過去才構想振興經濟的手段，特別是港府積谷防飢多年，財政儲備充裕，自然有能力加大公共開支，扶植環保、醫療、科技等新經濟的重點產業，以引導產業轉型，消化失業人口，這才算是善用當下疫情的空窗期。