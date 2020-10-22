本地旅行團獲放寬　經濟與防疫需平衡

政府周二（20日）公布的最新失業率再上升0.3%至6.4%，受疫情影響較大的消費及旅遊業更是雪上加霜，失業率再急升0.8%，高達11.7%。此際疫情受控，每日新增本地確診宗數僅個位數，當局放寬本地旅遊的限制措施，社會可以理解。但與此同時，如何平衡重啟旅遊經濟和防疫需求，並確保當局提出的要求是可行的，也是必須重視的問題。

行政會議周二通過修訂《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》，於周五（23日）起放寬旅行團人數上限為30人。為刺激本地消費和旅遊，旅遊發展局亦配合公布「賞你遊香港」活動細節。

旅發局資助旅行社本地團的同時，對參與計劃的旅行社有諸多防疫要求，包括為旅客購買健康保險及登記聯絡資料，為團員進行體溫檢測，確保團員在用餐時間以外必須佩戴口罩以及交通工具座位上限為一半且不能再交通工具進食等。參與計劃的旅行社均需向旅遊業議會登記行程，並簽署《本地遊防疫承諾》。而旅行社一旦被旅遊業議會發現有違規情況，可被取消有關旅行社的登記，無法獲得資助。

防疫措施須可行

以旅客不可在車上進食，用餐時間外必須全程戴口罩為例，這些確是合理要求，但導遊未必能保證旅客行為受規管。因此對於這種可能性，旅議會應有更細緻、可行的規定。比如旅議會難以派員工一直監察旅行團行為。因此一旦出現不守規矩的遊客，不是取消導遊的資格，而是可由導遊或其他遊客投訴到旅議會，警告、懲罰違規遊客，或更有阻嚇性。業界和旅發局必須對各種情況有更細緻的規劃，才能盡可能避免本地遊成為疫情反彈的缺口。

另外，當局要求旅行社未旅客購買健康保險，原是為加強遊客信心，然而有旅遊社負責人憂心涵蓋新冠肺炎的保險會扯高團費。對此，政府可以考慮代表業界於保險公司就涵蓋新冠病毒的旅遊保險進行洽談，或予以一定的補助，既讓遊客放心，也讓旅行社不會過於擔心成本問題。

有小食店指近來周日的本地遊客增多，生意有回升的跡象。（歐陽德浩攝）

過去一周雖有新增不明源頭個案，顯示社區仍有隱型傳播鏈。但香港整體疫情已緩和不少，過去一周只有12宗本地確診，且無新的群組爆發。再加上未有有效疫苗出現前，需與病毒共存頗長時間，社區出現零星個案不能避免，香港不能長期以零確診為目標，一刀切地嚴防死守。首批持特殊簽證的中國遊客已抵達泰國，雙方皆期望重啟旅遊經濟。亞洲地區亦在積極謀劃的氣泡旅遊。

因此「賞你遊香港」這種適度平衡經濟發展和防疫需求是正確方向。只是作為新的嘗試，如何才能掌握最好的平衡點，業界有哪些困難，活動有何漏洞都只能是摸著石頭過河。而在這個過程中，為免一失釀成新一波社會爆發，政府和業界必須盡最周全細緻的準備，且以最高的警惕，靈活應對隨時可能出現的變化。疫下旅遊，發展經濟，是香港社會現階段各方需共同努力摸索的新方向。