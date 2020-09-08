【新冠肺炎】疫情改變旅遊文化　港府要與業界攜手求變

全球新冠肺炎確診人數逾2千萬，經濟交流承受沉重打擊，旅遊業因各國出入境限制更備受影響。香港政府8月公布的失業率數字中，與消費及旅遊相關行業的失業率在5月至7月升至10.8%，更有旅行社東主代表反映，若無進一步措施，預計保就業計劃完結後，至少三成旅行社要縮小規模甚至結業。

面對旅遊業的寒冬，各地政府都對業界予經濟支援，幫助業界度過難關。比如韓國政府為業界支薪七成，香港政府在「防疫抗疫基金」下推出的「旅行代理商及從業員支援計劃」，為業界工作人員發放為期半年，每月5,000元的津貼及向旅行代理商發放一筆過20,000元至200,000元不等的津貼等。但是資助究竟是派發到僱員戶口還是僱主戶口，仍然需要監察。另一方面，業界和政府也需考慮疫情或將長期存在，旅遊業寒冬並非短期難關，政府提供經濟支援終非長久之計。更何況，疫情後旅遊形態會否出現新變化也是未知數，因此各地旅遊業多在積極求變，此時若落於人後，即便等到疫情過後，新的旅遊市場也容易被他人壟斷。

台日變陣 旅遊轉型

比如台灣主要的策略在於主力推動本土旅遊。台灣龍頭旅行社雄獅集團將出境旅遊部門人員轉入本土旅遊部門，部門人員數從280人一舉擴增至1,500人，全力搶攻內需旅遊的商機。在本土旅遊方面，台灣旅遊業界也致力於開發冷門景點和景點的人文價值。比如讓遊客參與到製茶、喝茶、瞭解茶園背後故事的台灣茶園文化之旅。香港並不是沒有推動本土旅遊的空間，比如位於龍虎山郊野公園的山丘上，可在400米內遊歷百年砲台建築群的松林砲台歷史徑，大澳也集中了自然美景和本地蝦醬製作等。雖然香港人口和空間始終有限，競爭潛力未必比得上其他地區的本土深度遊，但仍然有開發本地旅遊的空間。

參考外地，例如東京淺草地區的人力車車伕，在座位都放置了一部平板電腦，讓各地使用「Dream Rickshaw」網上人力車服務的旅客通過 Zoom 平台享受網上乘車遊覽體驗。項目獲得日本網民大讚，更有呼聲建議該模式迅速擴展至晴空塔內部。香港政府值得思考如何善用科技，助本土旅遊業結合綫上旅遊。

香港有潛質 政府宜支援

而線上旅遊的模式亦多種多樣，香港亦有成功的例子。有主打深度遊的香港旅行社見疫情持久，便在4月下定決心轉型。公司暫停計劃未來兩年的旅行團，並將原預計最快2022年才面世的收費網上旅遊講座提早推出，同時為其他企業或品牌提供網絡宣傳服務，轉型後公司收入回升至疫情前約八成。這例子說明旅遊業大有轉型空間，政府亦應及早作出支援。

「後疫情」時代，旅遊文化也會發生質的變化。對此，政府可以效仿韓國政府推出低息貸款，在經濟上支持旅遊公司投資轉型。另一方面，政府也可提供聯絡統籌的平台，為業界轉型提供咨詢和資源，比如促進科技初創公司、文化公司與旅遊公司合作的利好政策等。面對疫情改變的旅遊生態，各地均已積極求變，因此香港政府除了支援業界渡過寒冬，更應支持業界的各類轉型嘗試，幫助他們尋找新商機，在未來新的旅遊形態中及早分一杯羹。