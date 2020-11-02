各州點票程序大不同　選舉紛爭無解社會兩極

全球矚目的美國大選尚餘僅一日，由於上屆選前民調一直落後的特朗普最終襲取中西部威斯康星、密歇根、賓夕法尼亞三州，爆冷贏得總統寶座，今屆儘管拜登一直穩佔上風，輿論亦未有輕言拜登必勝。而且今屆提前及郵寄投票破歷屆紀錄，也增加選舉結果的不確定性。有傳媒更引述內部消息指，特朗普有可能根據大選初步結果，自行宣佈勝選，令外界對選舉紛爭更為憂慮，一旦雙方相持不下會觸發大型騷亂。

美國各州的點票制度各有不同，因此大選結果出現爭議的可能性亦相當大。例如雙方陣營便曾就郵寄選票的截止日子爭持不下，美國50州中有29個州的軍人選票在選舉日後收到仍當有效，而18個州的法律亦容許選舉日後的選票點算在內。而在一些法例存灰色地帶的州份如北卡羅萊納州及賓夕法尼亞州兩個搖擺州份，共和民主兩黨亦曾為郵寄投票對簿公堂，最終聯邦最高法院裁定仍可在選舉日後接受郵寄選票。

而由於各州開始點票的程序亦各有不同，如在幾個關鍵州份如佛羅里達州及賓州，郵寄選票可在投票結束便開始點算，可更早為公眾得悉結果，不過在另外幾個搖擺州份如威斯康星州及密歇根州，郵寄投票只能於選舉結束後方才開始，而外界預測郵寄投票選民大多為民主黨支持者，而當選票開始統計時，以選舉日親自投票的選票點起，或會造成共和黨佔先的初步印象，或會令特朗普更有未待選舉結果全數出爐前先自行宣佈勝選的憑據。

民主黨總統候選人、前副總統喬·拜登在選民服務中心外與支持者交談，2020年10月26日星期一，在賓夕法尼亞州切斯特市。 (美聯社照片/ Andrew Harnik)

郵寄點票料成爭議關鍵

雖然特朗普其後否認傳媒有關其會先自行宣佈勝選的報道，不過特朗普近月一直批評郵寄投票，認為此易滋生舞弊，亦令外界質疑其旨在打撃選舉的認受性，為其不承認落敗鋪路。而事實上早在月前的民主黨初選中，紐約州的郵寄投票因疫情關係而急升逾十倍，郵寄人員及點票人數卻嚴重不足，點票程序亦未有清晰指引，結果有數以萬計選票因輕微錯誤而要作廢。而不少選區要點票逾六周方才有結果。

及後地方政府稱會為大選加強準備避免事件重演。然而不少州份既無紐約市的資源，亦無其人力物力去確保破歷史紀錄的郵寄選票及時及準確得到點算。在一止關鍵州份如佛州、賓州等特朗普與拜登咬得異常吃緊，稍有差池勢必引起爭議甚至糾紛，對於整場選舉的認受性無疑造成打撃。兩黨的龐大律師團早已摩拳擦掌，全國各地的訴訟戰勢將掀起。然而在法庭的爭議，能否如2000年布殊訴戈爾般止於法庭，而非蔓延到街頭演變成動亂，為外界最擔憂之處。

諷刺的是，特朗普一周前因以民主黨眾議院議長佩洛西在撥款地方政府等事上虛索過度，中止與民主黨人新一輪刺激經濟方案的談判，令不論黨派的不少地方政府陷入財困，此亦足見華盛頓長年死抱大市場小政府思維，不斷削減政府規模及開支，令其應付百年一遇的疫症及投票率皆顯得捉襟見肘。若美國兩黨領袖不能確保立國根基的民主選舉制度以公平暢順的方式舉行，又何以舒解日益兩極的民情，令國家在選舉的紛爭後復和呢？