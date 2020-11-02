【美國大選】解決貧困　眼光要超越選票

美國總統選舉周二（3日）正式投票，究竟是民主黨拜登入主白宮，抑或共和黨特朗普連任，廣受關注。而美國在經歷新冠肺炎打擊後，許多弊病早已徹底暴露，亟待從政者提出方法根治。最近哥倫比亞大學一項研究顯示，儘管聯邦政府早在春季推出總值兩萬億元救措施，但貧窮問題在出現短期效用後「打回原型」，這就揭示一個問題——短期措施以外，政客究竟是否已經意識到，根本性的結構改革才是美國的出路？

美國國會3月通過《關懷法案》（Cares Act）後，當局向住戶派發一次性救濟金，成年人和兒童分別獲得1,200和500美元，同時擴大失業保險。縱使措施令貧窮人口減少400萬，但隨着支援成效逐漸沖淡，自5月起數字反彈800萬。當然，短期救濟措施絕非一無是處，畢竟經濟狀況因疫情而急轉直下，紓解民困是應有之義，但任何負責任的政客都要問：派錢，然後呢？

新冠肺炎疫情導致超過22萬美國人死亡，可謂極其不幸，這與特朗普政府疏於應對有直接關係。疫情也揭示美國在治理上的長期缺失——兩黨只懂「派錢」，明白這有助紓解社會焦慮，但對全盤改革卻欠缺承擔和願景。美國的問題是結構性的，派錢有如注射嗎啡，可緩解一時之痛，卻無助根癌症。美國的問題是什麼？簡單而言是過度金融化和嚴重分配不公。疫情期間，貝索斯、朱克伯格等超級富豪的身家水漲船高，與800萬人「返貧」形成鮮對比，正好說明了問題之嚴峻。

從政初心：公平正義

大選理應是政客和國民檢討治國理政上的弊端、繼而為國家定下前進方向的寶貴機會，但在這方面兩黨候選人都未有讓人看到希望。事實上，由前總統列根大幅限制政府在社會經濟管理上的角色開始，美國便種下當前苦果的種子。時至今日，特朗普並不覺得需要改革，還在相信所謂「滴漏效應」，繼續走新自由主義的老路；拜登看似好一些，他指出了「舊經濟」（old economy）存在結構性弱點和不平等，問題是他欠缺撼動既得利益者、調整經濟結構的魄力和能耐——只要看看其前上司奧巴馬在任8年期間的表現，恐怕沒有多少人相信拜登明白過往數十年美國「去工業化」帶來的惡果，更不會相信他會推動大規模的改革。

實踐公平正義理應是政治人物的初衷，對普通人而言，公平正義並不僅僅代表一張選票，更重要是選票能否換來一位能夠為國家和人民帶來新願景、開啟新時代的領袖。美國有很好的本錢，假如新任總統懂得將每年7,000多億美元軍費投放在基建、勞工保障、教育上，貧困肯定明顯舒緩，美國社會面貌定必煥然一新，更能體現政治的初衷就是公平正義。可惜，無論是新自由主義的特朗普，還是看起來進步、實際上卻不甚了了的拜登，均讓人失望。