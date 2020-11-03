【新冠肺炎】疫後經濟未明朗　政府應積極介入

倘若萬聖節假期後新增確診個案有限，香港疫情可謂穩定。但在經濟方面，影響尚未完全浮現，特別是旅遊、餐飲等行業的失業率難言見頂。此際勞工及福利局長羅致光及財政司司長陳茂波卻判定，本港經濟情勢轉趨穩定，未見第三輪保就業計劃的需要。這看法很可能是誤判現實，使施政未能貼近社會脈膊，無助應對危機。

勞福局局長羅致光周日（1日）在其網誌表示，由於本港疫情開始紓緩，「勞工巿場亦有穩定下來的跡象」，並引用勞工處接獲的職位空缺數目來佐證其論述。但對經濟前景抱有樂觀態度的官員亦不只有羅局長。財政司司長陳茂波上周六（31日）接受訪問時亦形容，現時本港經濟情況似乎是谷底整固，故港府不會推出第三輪保就業計劃，並相信與內地通關可對經濟起刺激之用。

零售、住宿及膳食服務業合計的失業率升至11.7%。（資料圖片）

結業潮或年底出現

縱然陳茂波認為未來的經濟情況仍取決於疫情，但即使沒有下一波疫情，本港的經濟前景亦未必如兩人預期般樂觀。首先，上述判斷的假設冬季的疫情穩定，至少不會發生像第三波疫情的嚴峻情況，惟本地感染個案一直未能「清零」，近日乍現Staycation群組，隱憂尚存；其次是不少僱主申請第一輪保就業計劃後，卻發現疫情將較預期長，不僅削弱政府再以派錢利誘僱主「保就業」效用，更反會以裁員或結業抵擋經濟寒凍，特別是觀乎旅遊業當下的慘況，行業年底出現結業潮實不足奇。

再者，羅致光以工作職位空缺的總數來判定勞工巿場穩定下來，亦有值得斟酌之處。一方面，勞工市場出現大量空缺，不必然是企業擴張的結果，亦可能是近月企業裁員後，公司欲以年資淺、薪金低的員工作為替補，達節流之效。另一方面，即使職位多了，也不等同這些空缺將可吸納全數失業大軍，反而更須端視職位要求與求職者技能和意願是否吻合，故主事官員自然不可以過份樂觀，只顧減低民眾的危機感，而欠缺未雨綢繆的遠見。

雖說政府推出兩輪防疫抗疫基金後，港府本年的預計綜合赤字已逾3千億元，但由於疫情仍有捲土重來的可能，故當局需要調整抒困和經濟刺激措施的針對性。尤其是消費旅遊和餐飲服務活動業的失業率，已分別高達11.7%和9.5%，而20至24歲的年輕人失業率更突破兩成，情況令人憂心。因此，即使當下疫情漸見平穩，港府亦應以兩條腿走路，盡可能設想不同情境的應對方案，摒棄靜觀其變的作風。這樣才能適時應對轉變，減少錯判經濟前景的遺禍。