劏房租管應5%封頂？

全港劏房居民大聯盟周日（15日）公布民間租務管制方案，建議每年租金調整幅度為上限5%，並促請政府盡快落實租管。大聯盟的提案不但合理，而且有其迫切需要，惟政府處理租管爭議多年來議而不決，實在難以保障基層市民的住屋權益。

劏房戶遭受業主不公對待時有發生，奈何本港房屋供應緊張，租客議價能力有限，通常只能吞聲忍氣。全港劏房居民大聯盟早前收集各區逾100名劏房居民意見，在其租務管制方案訂出八大訴求，包括租戶優先續租權、立法規管業主濫收水電費、訂立起始租金等，對象涵蓋所有居住於「不適切房屋」，如劏房、寮屋、板間房等租戶。與此之外，大聯盟亦建議政府可按「應課差餉租值」設定起始租金，並將通脹等指標納入租金調整，每年加幅為上限5%。

大聯盟開出5%作為租金調整上限，不但只是為租客的權益，亦可平衡業主的投資回報。撇除疫情期間的經濟表現，本港的通脹率長年徘徊在每年2%左右，故大聯盟的建議一方面可保障租客不會遇上無理的加租要求，同時亦可保障業主的投資回報，不會跑輸通脹水平。雖說劏房問題乃是樓市供求失衡的現象，但遠水不能求近火，即使港府既有意願、也有能力大刀闊斧增加房屋供應，至少亦要十年八載才能逆轉樓市的畸型發展。儘管租管是權宜之計，但至少可助基層租務市場穩定下來。

多個民間團體組成的全港劏房居民大聯盟， 促盡快落實租務管制。(張浩維攝)

規管應更有效率

民間為政府提出租管的細則其實不是新鮮事，惟政府多年來的態度卻似是避之則吉，毫無承擔。早在2013年「葵涌劏房住客聯盟」已向立法會提交意見書，申述問題惡化的成因，而翌年政府亦曾研究香港及海外實施租務管制的經驗，並將劏房的環境、租管的意見等，納入到同年公布的《長遠房屋策略》。可是，政府對租管避而不談的態度，可見於今年4月政府委任「劏房」租務管制研究工作小組，以「審視本港『劏房』的現況」、檢討與『劏房』租務管制有關的措施等。政府重複研究六年前問題，固然要更有效率，但同時也可派運房局局長陳帆到劏房Staycation，最直接了當理解劏房戶的需要。

即使有研究指出，租管或會驅使業主更嚴格挑選租戶、減低業主保養維修其出租單位的意欲等，但這些副作用不僅可借外國經驗，完善政策的完整性，強化局方的監管功能，同時亦可阻止租金不合理地增加，使租客在沒有集體談判權的情況下，與業主處於較平等的地位。誠然租管並非靈丹妙藥，解決之道仍是房屋供應量大增，但問題是政府短期內還有甚麼良策，一勞永逸地保障基層市民住屋權益？