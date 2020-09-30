研究再研究　劏房問題不能步棕地後塵

在周一（28日），「劏房租務管制研究工作小組」公布開展社會、經濟和法律三項專題研究，主席梁永祥預計明年2月前收到結果，6月前向政府提交最終報告。細看研究內容後，社會不禁要問，劏房的定義在社會莫衷一是麼？政府還未夠掌握劏房苦況麼？為何政府還要蹉跎歲月，不直接落實租務管制？

梁永祥指，劏房戶要面對環境、水電濫收等問題，形容劏房戶與業主無對等的談判地位。（資料圖片／歐嘉樂攝）

要麼有結論 要麼遲研究

梁永祥稱已委託三個學術單位進行上述三項研究，由調查機構「政策二十一」負責全港劏房戶抽樣訪問，了解社會範疇，由香港大學法律學系訂定「劏房」法律定義，以便日後監管、執法和法律改革，及由中大經濟學系學者莊太量研究租管利弊。

有半數成員均是學者的工作小組重視研究調查，是可以理解的。不過打從政府宣布成立工作小組一刻起，我們已經批評政府再三拖延拖延終結劏房的目標。媒體幾年來報道劏房戶的種種困境，小組仍然委託機構調查，連定義也要研究一番，令人不解。政府部門一直備有劏房定義。例如屋宇署解釋劏房為「分間樓宇單位」，指在建築物原先經批准的圖則上顯示的一個樓宇單位，被分間成兩個或以上的獨立房間。統計處在2015和2016年曾進行劏房住戶狀況報告，定義大同小異，並有詳細說明。社會福利署亦有援助計劃針對劏房戶，亦即政府人員有能力識別劏房。

梁永祥指，小組至今已到九區實地探訪劏房戶，亦與超過30個關注團體交流。（資料圖片／高仲明攝）

其實，要落實法律改革，政府部門只要協商劏房的一致定義，再由屋宇署、發展局、律政司等官員草擬法例修改，期間可以徵詢持份者意見，然後把法例提交立法會審議或者由政府部門直接執行便可。

經濟方面，民間在幾年前已經要求政府加強保障租客，只要規管適宜，就不會好心做壞事。我們亦曾撰文指出，管制毋須全面實施，可例如只適用於租金低的單位，同時設空置稅減少業主收回單位空置等。工作小組如今才展開研究，不僅是太遲，而研究仍然留於探討租管利弊，未免太保守，實應直接探討規管細則。

梁永祥指，劏房戶要面對環境、水電濫收等問題，形容劏房戶與業主無對等的談判地位。（資料圖片／高仲明攝）

拖拉有前科 劏房改善無期

憂心租管商討曠日持久，還源自政府處理其他房屋土地議題的經驗。在利用棕地一事上，民間在2010年已提出善用已破壞的土地，並於2012年為棕地下定義，隨後搜集不同棕地類別並倡議用途。然而，規劃署在2017年4月委聘顧問開展棕地研究，2019年底發表結果，得出各區共有1,500多公頃棕地，到現在仍然在評估棕地發展潛力。官民時差長達七年，大大延誤規劃和建屋進程。不用多說，過去兩三年的土地大辯論，全民共議了土地發展優次，上千公頃地皮仍然閒置。

劏房問題昭然若揭，居住空間狹小骯髒，工廈違規住人，呎租比豪宅還貴，業主濫收水電費等，長期困擾劏房戶。工作小組裏頭的學者和專業人士成員，似乎跟隨政府步伐，停留於研究劏房的階段。他們需要提醒官員，終結劏房才是政府最根本的責任。