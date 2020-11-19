台灣中天新聞被關台　民進黨說一套做一套

立場向來「親藍反綠」的台灣中天新聞台因執照到期申請續期，周三（18日）卻遭國家通訊傳播委員會（NCC）拒絕，意味中天新聞台下月將要關台。儘管NCC列出了一些理由合理化封殺中天的決定，但此舉無疑會損害台灣的新聞和言論自由，甚至造成寒蟬效應。諷刺的是，台灣民進黨政府一向以進步民主等價值自居，甚至經常以此挖苦和批評內地及香港政府，但從中天一事看來卻只是赤裸裸的雙重標準，在破壞台灣的民主自由。

旺旺中時媒體集團中天電視旗下的中天新聞台執照將於今年12月10日到期。NCC審查後，周三以七比零一致否決中天續牌（台稱「換照」）。NCC對裁定給予了四個主要理由，首兩個指中天屢次違規，過去七年內25次違反事實查證等，而中天仍沒有自律改善。這聽似有道理，然而只能證明中天的質素應改善，以此理由封禁一間新聞台則有欠說服力。

10月26日NCC在台北舉行中天電視換照聽證會，當時有支持中天的群眾集結在會場外，拿看板、呼口號，抬棺抗議。（中央社）

「違規不改」罪不至死

台灣媒體向來就是質素參差見著，不少媒體和電視台同樣違規劣績斑斑，也不見改善。新聞譁眾取寵，妨害風俗，這很大程度與民風和監管有關。中天以外，台灣不乏這類多次違規的電視台，例如親綠營的三立。如果台灣當局認定「違規」便足以合理化封殺中天之舉，那是否往後也打算將其他違規電視台一併封殺？須知道在民主自由社會，新聞台被視為相當重要且須捍衛的機構，違規等往績縱然要負責任及改善，惟單憑此卻罪不致死。

在被台灣人視為民主典範的美國，連甚為敵視自由派傳媒的總統特朗普，過去四年也未曾如台灣這般封殺電視台。特朗普仇恨CNN，指控其是假新聞及針對自己，但他作為總統也不能對CNN怎樣，這是美國對言論自由的基本尊重。在民進黨口中「被中共所控制」的香港，也有一向反政府及反共的《蘋果日報》，撇除其大股東捲入刑事案件之外，香港政府也沒有封殺《蘋果日報》。多次被投訴有問題，而且是以公帑支出的香港電台雖然被多次警告，但也沒有被禁止運作。台灣親綠政壇人物近年一再批評香港損害新聞及言論自由，但當中天被關台時卻辯稱這是民主自由的體現，稱「第四權」並非絕對，實在令人啞言。

旺中集團董事長蔡衍明表示，NCC用「假標準」扼殺中天新聞人的專業，完全就是政治操弄。（蔡衍明Facebook）

民進黨一再違背民主自由

縱然NCC不能等同蔡英文政府，但當親藍的新聞台被直接關掉的時候，蔡英文卻沒有出來解釋過半句，綠營甚至對中天新聞大動干戈，實在難以令人認為這不是政治操作。這也無怪乎台灣社會有聲音形容這是新聞自由最黑暗的一天，擔心引起寒蟬效應，甚至認為中天被封殺意味只有親綠媒體才能享有新聞和言論自由。

民進黨今年初已通過反渗透法，為了「反共」的獵巫行動而收緊台灣社會的自由空間，將「反共」視為絕對的政治正確，甚至扭曲到認為可以凌駕於民主自由原則。常以台灣的自由民主自詡的民進黨，有否反省過其實際的所作所為根本在背道而馳，恰恰在損害台灣的自由民主？