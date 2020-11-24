拜登新政盡是舊腦袋　華盛頓臭沼抽之不乾？

美國候任總統拜登的內閣陸續埋班，繼周前拜登陣營公佈來屆白宮主要幕僚，當中大多身兼幕僚及說客雙重身份，不僅有個人遊說團體的私幫生意外，更與由華爾街到製藥、保險、科技、能源、軍火、電訊、傅媒等各大行業的領頭巨企過從甚密外，日前傳媒亦先後公佈拜登政府的主要官員人選，當中三個重要職位，國務卿、國防部長、財政部長，分別將由其多年心腹布林肯（Tony Blinken）、前國防部副部長弗洛爾諾伊（Michèle Flournoy）、前任聯邦儲備局主席耶倫（Janet Yellen）出掌，同一批華盛頓的建制精英重組政壇臭沼。

本來國務卿一職，以奧巴馬時代先後出任駐聯合國大使及國家安全顧問的蘇珊賴斯（Susan Rice）最高唱入雲。不過其後知名度較低的布林肯名字開始浮面，最終更取得國務卿之位，主要為其一直追隨拜登左右，深得老副總統的信任。其實賴斯以其非裔女性身份，亦得到拜登的考慮，欲以一手捧起賀錦麗的方式，以身份政治討好黨內左派。不過賴斯作風過於鷹派，出任國安顧問負責處理利比亞班加西美國使館人員被脅持一事觸礁，遭國會召開聆訊問責，為其外交生涯蒙上污點，最終也令處事圓滑加上謙謙君子的布林肯比下去。

2015年2月11日，王毅在外交部接見美國常務副國務卿布林肯。 U.S. Deputy Secretary of State Tony Blinken (L) shakes hand with Chinese Foreign Minister Wang Yi at the Olive Hall before a meeting at the Foreign Ministry office in Beijing February 11, 2015.

布林肯與商界千絲萬縷

布林肯早於克林頓年代已晉身白宮於國家安全委員會供職，其後轉往參議院外交委員會，自此跟隨時任外交委員會主席的拜登在側，成為其股肱之臣。2008年拜登以副總統身份入主白宮，布林肯成為其國安顧問，2014年更獲奧巴馬委任為副國務卿。其雖不似其現任國務卿蓬佩奧或賴斯般鷹派，不過其供職參議院時便為拜登羅織對伊拉克開戰的理由，又支持奧巴馬政府2011年介入利比亞內戰，以及2015年向沙特阿拉伯售武參與也門內戰，承繼自民主黨多年來的人道之名對外干預的典型自由干預主義政策，絕非所謂鴿派。

在對華立場上，布林肯比特朗普則甚為溫和。其2016年本來身居希拉里的過渡班底，然而當希拉里大熱倒灶後布林肯離開公職，其便成立戰略顧問公司西廂執行顧問團（WestExec Advisors），為Google等《財富》500強美企制定開拓中國市場的戰略，又稱會為跨國製藥、科技企業抵抗中美緊張貿易關係。西廂並無公佈其公司有多少協助美企業打入中國合同，外界無從得知其私人生意的利益會否影響其對華政策。不過布林肯早前便表明與中國脫鉤並不切實際，打關稅亦損害美國利益，早前同連同一眾前政要聯署呼籲中美合作抗疫。

而布林肯創立西廂的主要合夥人，正是候任國防部長弗洛爾諾伊。弗洛爾諾伊除為西廂合夥人外，還曾創立智庫新美國安全中心（Center for a New American Security），其主要贊助人有全球最大的國防工業承包商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、全球第四大軍工生產廠商諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）、美國大型國防合約商雷神（Raytheon）。弗洛爾諾伊在奧巴馬時代擔任國防部副部長時，便極力反對從阿富汗及伊拉克撤軍，又支持對沙特阿拉伯售武，而恰好訂單中的愛國者導彈便是由雷神承包生產。

當地時間2014年5月7日，美國華盛頓，美聯儲主席耶倫出席國會聯合經濟委員會就經濟前景舉行的聽證會。 （圖源：VCG）

貿易議題非耶倫擅長

至於財長方面，本來外界一直承傳的人選，為聯邦儲備局理事布蘭納德（Lael Brainard），不過由於其與華爾街及高盛過從甚密，最終由學院出身更兼有江湖地位的耶倫出任，顯然更有說服力。耶倫早於克林頓時期已擔任白宮經濟顧問委員會主席，後獲奧巴馬前後委任為聯儲局副正主席。比起聯儲局中鷹派當道，耶倫顯然為溫和派，擔任主席期間僅加息四次，強調中性利率並於通脹及失業率之間取得平衡。不過其支持特朗普的萬億富豪減稅方案，又不斷重申華盛頓建制的財政懸崖調子，都讓人疑惑其推行稅改，打撃大財團的決心。

耶倫亦如普遍華盛頓建制般，大肆抨撃特朗普的貿易戰，指貿易壁壘雖可令美國製造商得到保障，但同時令美國商品遭加報復式關稅，最終未有使美國貨品更具競爭力，亦未有增加國內的製造業職位，整體而言令美國得不償失，思路與布林肯相當接近。耶倫承認中美貿易逆差存在不公平競爭行為，但如何解決現時僵持不下的貿易談判則鮮有談及。而耶倫本身亦非擅長於貿易議題或談判，處理中美糾紛的重任將有落入現任美國貿易代表萊特希澤的接班人，其中榜上有名的精通國語的亞裔貿易律師凱薩琳戴（Katherine Tai）。

綜觀拜登內閣官員及幕僚的名單，不論是國務卿布林肯、防長弗洛爾諾伊、財長耶倫，還是總統顧問里克凱蒂（Steve Ricchetti）、副幕僚長戴倫（Jen O’Malley Dillon）等，要不是克林頓年代已經身居要職的舊面孔，便是由官場走入商場，再經旋轉門重返官場的說客，除了能否為掌控華盛頓逾三十年的新自由主義教條注入新思維惹人疑問外，其與華爾街以及軍工複合體等千絲萬縷的網絡，亦予人一池臭沼的印象。四年前特朗普以「抽乾臭沼」的反建制口號入主白宮，如今拜登又重用當年受選民唾棄的同一群人，難道還學不會教訓嗎？