【新冠肺炎】若強制檢測常規化　港府能否應對？

近日第四波疫情持續，筲箕灣東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍一名員工確診、一名宿友檢測結果初步呈陽性，大角咀東華三院何玉清翠柳頤庭一名照顧員初步確診。考慮到院舍的種種特殊性和第三波院舍爆發的先例，勞工及福利局局長羅致光表示會要求院舍員工於12月14日前接受強制檢測，並考慮將強制檢測常規化，要求員工每周檢測。

與同樣被強制檢測的跳舞群組不同，院舍目前雖有確診個案，但未呈群組爆發狀態。因此，羅致光要求院舍強制檢測，甚至考慮之後將此恆常化，更像一個預防為先的措施。給予長達14日的期限，羅致光表示是為了讓院舍有足夠的適應和周轉空間，為日後的恆常化奠定基礎。

倘若疫情持續惡化或反覆不斷，那麼不管是對爆發群組，還是高危前線群體，比如院舍工作者、司機、餐飲酒店從業員等，這些或都是無奈的必要之舉。因此，既然當局給了首輪院舍員工檢測足夠長的14日期限，那麼政府更應該藉此機會妥善安排此後相應的準備和完善工作，讓今後針對高危行業員工的預防性強制檢測盡可能有效率。

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完善強制檢測流程

根據羅致光網誌，目前必須強制檢測的員工有兩個選擇：到政府設立的社區檢測中心，接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集的免費病毒檢測服務，或自費自行安排接受由衞生署認可私營化驗所提供同樣方式的檢測。

惟目前社區檢測中心一位難求，再加上此前跳舞群組前往接受檢測時，發現強制檢測人員不可提前預約。對此，社區及院舍照顧員總工會也表示，院舍員工上班時間不定時，難以自行話長時間到社區檢測中心排隊，認為安排對員工不合理。

社區檢測雖可延長服務時間，並為指定市民預留名額，然而目前已經趨近飽和，若將來再納入其他高危行業，比如約四萬人的的士司機進行恆常強制檢測，那麼這些措施或也將難以應付需求。當強制檢測群體擴大甚至常規化時，政府可考慮物色新的地點專做強制檢測，又可再配合增加流動檢測車，平衡前線從業者提供服務與檢測的需要。更進一步考慮到將來強制檢測常規化後陡然擴大的需求，政府可考慮補貼高危行業強制檢測人員私人檢測的補貼，畢竟目前公營化驗所每日可測7000至80000，若再要應付其他市民的需求，終有局限。又或者可由政府出面與私營檢測機構洽談，讓需恆常檢測的高危行業有更多、更方便的檢測選擇。

疫情始終「防」甚於「治」。因此，相對出現了確診個案才要求強制檢測，政府可提早界定高風險行業名單，而不是等到出現了確診及傳播鏈出現。政府想要做好這一切，也要考慮到針對相關群體的補貼。日前政府推出5000元確診津貼雖然是一種方法，但政府如要部分行業的強制檢測常規化，也可考慮補貼其檢測成本。