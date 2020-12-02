【新冠肺炎】疫情全馬易疲勞　政府社會要果斷清零

疫情持續近一年，市民早已抗疫疲勞，去到郊外難免有所鬆懈也可以理解。近日就有離島居民在節目中分享遊客「一來到長洲就除口罩」，「佢哋覺得長洲好似免疫咁」，更有將口罩放在街邊自行車籃等。 戶外活動雖然未見引發群組爆發，但市民有所鬆懈一則影響當地居民，增加防疫風險，二則也以小見大地點出防疫的難點，即如何克服防疫疲勞，跑完抗疫全馬？

這種疲勞心態之所以值得重視，因為其並不只會影響市民在長洲或是郊外的表現，而關係著防疫生活的各方面。比如部分市民可能在酒店房間開派對，又或家中依然大宴親朋等，在已設有體溫探測儀的食肆和商店，市民也可能只是象徵式遠距離舉舉手掌。疫情持續快一年，市民的神經不可能一直緊繃，惟每一波疫情的爆發都是外有輸入，而內有市民防疫鬆懈導致傳播，故此如何克服防疫疲勞乃關鍵。

長洲幾乎每日都有大批遊客到訪。（資料圖片/梁煥敏攝）

在家工作減人流 安心出行助追蹤

市民能夠在疲勞或鬆懈時，自我警醒或有親友的提點固然重要。但另一方面，政府的行為態度將會起到一定的帶頭作用，不可避免會對社會整體的氛圍起到影響。然而政府在這方面發揮的作用卻有限。在第三波疫情爆發時，政府於單日確診70多宗時安排公務員在家工作，並呼籲企業跟隨。而此次，連續多日確診逾70宗且最高紀錄突破百宗後，政府亦宣布公務員在家工作的安排。雖然理性上，市民應因應確診數字調節自身的防疫意識和措施，但每日維持日常運作在高峰期上下擠公共交通上下班，看著街道人頭湧湧，心理上仍容易放鬆警惕，甚至產生僥倖心理，認為既然已經出來上班，又何懼下班後和朋友吃頓飯，情況值得警惕。

另一方面，源頭不明個案持續，意味隱形傳播鏈潛藏社區。政府推出的「安心出行」應用程式方便精準抗疫，在有個案後早接受檢測周邊人士，令接觸追蹤更為有效，減低病毒進一步擴散的風險。根據創新及科技局局長薛永恒周二（12月1日）指出，「安心出行」目前下載量27萬次，3萬多個公私營場所及1.8萬的士已張貼二維碼。但對比整體社會人口，數字仍然非常有限。政府可思考如何透過社區普及宣傳，讓各種防疫措施更有效地落實，切實以清零為目標，既助市民紓緩抗疫疲勞，也讓經濟活動早日復蘇。

11月21日，巿民出入貼有「安心出行」二維碼的商場。（廖雁雄攝）

根據政府專家顧問袁國勇的預計，本港起碼在明年6至7月才獲得新冠肺炎疫苗，至明年12月才有可能讓全港市民完成接種疫苗，也即是說防疫的征途或只過了一半。袁國勇將此形容為「仍有一年的馬拉松要跑」，而在馬拉松過程之中有鬆懈、乏力之時再正常不過，除了市民自身要有毅力有堅持，彼此鼓勵外，更要有策略有方法。政府若能及時做出正確的判斷與決策，就能帶領民眾更輕鬆地掌握風向地變化，調整心態。若全民有清晰的底線共識，就能在更好地平衡張弛跑完全程。