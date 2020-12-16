歐盟推數碼市場法　反科企壟斷勢成潮流

中國近來對國內科企提高監管，阿里巴巴和騰訊等巨企相繼「中箭」，或許有人認為中國政府針對甚至打壓企業自由。惟本周二（15日），歐盟委員會公布《數碼市場法》（Digital Markets Act）與《數碼服務法》（Digital Service Act），同樣從嚴規管跨國科企壟斷市場的問題，強制企業必須分享數據等，令網絡領域能得到自由及公平的競爭。 科企壟斷市場的情況早已在世界各地屢見不鮮，除了中國之外歐美各國也各自展開反壟斷的工作，打壓壟斷以保持市場正常運作。可以說，反科企壟斷將會成為近未來一項世界性潮流。

歐盟新公布《數碼市場法》將會將那些過去三年在歐洲年收入不低於65億歐元的科網企業定義為「守門人」（gatekeepers）。所謂「守門人」是市場壟斷常見的術語，意即一些企業為了保持自己在某領域的壟斷地位，會用盡包括收購，排除性合約等方法將挑戰者趕出該市場，尤如足球場上的「守門員」。按法國媒體引述消息，暫時榜上有名的10大科企包括了美國著名的Facebook、蘋果、亞馬遜、Google、微軟和SnapChat，也有中國的阿里巴巴和字節跳動、以及韓國的三星。新法要求這些企業不得使產品在自有平台上排名凌駕於競爭對手，要與競選對手和監管機構分享指定數據等，藉此進一步確保市場能有公平競爭。

而《數碼服務法》則要求科企履行社會責任，包括為仇恨言論、虛假訊息及散佈恐怖主義把關。企業違反這兩條法律，最高可面臨相當於其在歐洲收入10%的罰款。

美國科技企業目前在歐洲互聯網市場中佔有較大市場份額，圖為歐盟與美國的旗幟（Reuters）

多國政府出手並非偶然

除了歐洲之外，美國同樣也推動了不少反科網巨企壟斷的工作，上述被歐盟列作「守門人」的企業大多在監察之列。而實際行動方面，美國政府今年10月中便入稟控告Google利用與蘋果的合作協議打擊競爭以壟斷網上搜尋業務。本月初，美國政府又再起訴Facebook，同樣指控其以收購Whatapps和Instagram等方法打壓競爭以壟斷社交媒體業務。

無論是中國、美國或歐洲，這一連串針對科網巨企壟斷的行動絕非偶然，而是問題已經嚴重到一個令各國政府不得不正視的地步。在互聯網商業發展初期，很多政府因為怕打壓創意，以及鼓勵企業投資在相對高風險的新業務上，對它們的壟斷行為多採「隻眼開、隻眼閉」的態度。然而時至今日，當年弱小需扶持的科網企業已轉身一變成尾大不掉的巨無霸，而它們壟斷的行業也令業界陷入發展困局，那隻眼便不能再繼續閉上，政府必須正視問題。

美國司法部在10月20日正式起訴Google，對其提出反壟斷訴訟。（Reuters）

可以預見，全球對於科企的相關打擊，這也只是一個開端而已。而那些科網巨企，不能再依靠壟斷維持業務，必須創新服務才能戰勝這挑戰。這或許也是一個新的互聯網時代的開始。