反壟斷勢成潮流 科網巨企得「重返人間」

美國科網巨企Facebook近年不斷被指控壟斷。周三（9日），美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）與逾40州份的州檢察長更入稟控告其違反競爭行為，甚至有指將尋求迫令其出售WhatsApp及Instagram兩個大受歡迎的社交媒體。事實上，美國政府並非只針對Facebook一間公司，近年一直對包括Google在內等為人熟知的科企作反壟斷調查，而這個趨勢很可能成為科網壟斷的歷史轉捩點。

Facebook等科網巨企是美國股市的寵兒，究其本末自然是因為其盈利增長持續高企。這類公司過去經常將市場上的競爭對手收購，以便確保其能壟斷市場，所以盈利才能不斷刷新。以本身是一個免費社交平台的Facebook為例，它創造盈利的能力本來主要在於利用龐大用家資料及演算法變現成廣告收入，而在一般競爭環境下社交媒體應該不會只有一間，其廣告收入正常來說會被競爭者壓低，並且隨時也面臨被其他社交媒體取代的可能性，若要保持盈利便要在激烈競爭下不斷優化服務留住用家。

Facebook在12月9日回應稱，正檢視聯邦貿易委員會與州份發起的控訴（Getty）

不過，現實是Facebook可以通過吞併競爭者來將對手扼殺於未然，這樣一方面可以避免讓公司需要面對競爭，另一方面亦令客戶失去其他選擇，使得公司可以盡情提高廣告收費。這種壟斷行為對於用戶及整體經濟而言會造成很大破壞，因為長久欠缺競爭既使產品服務欠缺改善動力，高昂收費也對其他客戶不公平，況且科網行業本身就是需要掌握重要技術及作出大量前期投入的業務，虛擬市場也遠比實物市場更容易掌控，一旦科企達致壟斷之後其他競爭者就更難進入市場。

各地政府顯然是意識到長此下去並非辦法，故此雖然Facebook、Google等企業都是股市明珠，但當局仍下定決心要瓦解其壟斷地位。除了美國之外，歐洲和中國也對科網巨企壟斷情況採取了行動，例如歐盟多國已經對美國科網巨企開徵「數字稅」，中國也正着手處理對騰訊、阿里巴巴等內地科網巨企的反壟斷工作。

由此可見，過往幾乎「不動如山」的一部分科網巨企，尤其是那些創新能力早已減弱、只是利用先着優勢及收購壟斷來保持盈利的企業，便無可避免地得重新面臨正常的競爭環境，而其盈利也會出現更大的不可知性及潛在風險，屆時它們如天價一般的估值恐怕亦將「重返人間」。