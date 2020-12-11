監管機構不應對壟斷放任不管

隨着內地監管機構近年陸續批出牌照網絡虛擬銀行，有關業務與產品在香港也開始流行起來。早前，內地螞蟻金服來港上市，更成為有史以來吸金最多的「凍資王」。道理上，虛擬銀行會與實體銀行形成競爭，有助提升銀行及相關金融服務的表現。然而，包括本地龍頭匯豐在內的傳統銀行卻利用規則優勢，對虛擬銀行收取差別性收費，藉此阻止虛擬銀行進入競爭。對於這種惡意行為，金管局等監管機構應儘快應對以矯正市場問題。

數月前，有指匯豐銀行在其電子直接扣帳授權（eDDA）推出差別式收費，對傳統實體銀行只收取0至0.1%的手續費，但對虛擬銀行卻收取近2%高昂的手續費。eDDA是一種銀行服務用戶經常使用的服務之一，意指由收款銀行主動向付款銀行提出電子轉帳要求，只要用戶有合適授權付款銀行便會自動執行轉帳。一般常用的自動轉帳便是eDDA的其中一種，用家只要簽署授權，收款方便會定期向你所指定的支付銀行發出要求轉帳。

由於虛擬銀行沒有實體分店，故此eDDA對其業務來說尤其重要，若傳統銀行在這方面對其收取差別手續費自然會帶來極大打擊。上周六（5日），虛擬銀行Mox Bank就因手續費問題，宣布停止支援匯豐、恒生、中銀香港、大新等四間銀行的eDDA服務。這種使用既有優勢不合理打擊對手的行為，除了對虛擬銀行不公平之外，最終更令廣大用戶受害，因為他們可能需要多花幾步程序進行現金流轉，而且這種壟斷情況還會壓抑了競爭原本能夠帶來的服務改善。

虛擬銀行Mox Bank向客戶發出電郵，指2020年12月5日起，基於一些銀行作出的商業決定，不得不從「入錢」功能的銀行清單中把他們移除。（資料圖片）

當然，傳統銀行的行動本身也是「在商言商」地基於自身利益出發，更大責任應該落在容許事情發生的監管機構身上。壟斷無疑是阻礙市場發展的重要問題，但卻是市場本身會產生的問題，因此不能任由市場自行解決；即使深受新自由主義經濟思想所影響的美國，近年也針對科網巨企作出反壟斷的監管。面對本地銀行業的類似情況，港府及金管局等監管機構絕不應坐以待斃，放任傳統銀行壟斷市場，反而應該主動修改規則鼓勵競爭才對，畢竟虛擬銀行和傳統實體銀行能夠在公平原則下進行競爭的話，最終受益的也會是廣大用戶。