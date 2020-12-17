桑德斯威脅拉布逼政府停擺　進步派力爭派錢紓困方案

美國國會兩院醞釀多時的千億經濟紓困方案終於聖誕前傳出佳音，最新消息指朝野兩黨議員為低收入國民發放每人600美元的派錢方案取得共識，國會有望於聖誕假前通過方案。而此次派錢方案得以有望落實，最大功臣莫過於佛蒙特州進步派參議員桑德斯（Bernie Sanders）以及共和黨少壯派密蘇里州參議員霍利（Josh Hawley）兩人破除黨派藩籬，共同威脅將反對須由參院全體議一致同意，方能避免聯邦政府停擺的臨時撥款方案，以換取國會議員在回家過節前落實派錢方案。

自3月國會兩院拍板通過總值2.2萬億美元《新冠病毒疫情援助救難經濟安全法案》（CARES Act），為低收入國民提供每人1,200元的支票應急後，兩黨就新一輪的紓困方案一直未能取得共識。5月民主黨控制的眾議院總值3萬億美元的推出《健康和經濟綜合緊急解決法案》（HEROES Act）遭共和黨控制的參議院反對補貼經營不善的民主黨地方政府，及後雙方的談判一直僵持。臨近選舉民主黨眾議院議長佩洛西為免讓共和黨得分，一直保持強硬態度最終令談判拉倒。

不過正因佩洛西過度工於計算，最終拜登雖然勝出總統選舉，民主黨人卻未能在參院搶灘，甚至在眾院戰線上損兵折將。選後參院多數黨領袖麥康奈爾便取得上風，兩黨中間派民主黨西維珍尼亞州參議員曼欽（Joe Manchin）及共和黨猶他州參議員羅姆尼拋出的新方案，金額由3萬億大幅削減至9,080億，當中不少更是早前CARES Act下尚未動用的撥款，派錢方案更加無影無蹤。為此進步派極為不滿，桑德斯指摘佩洛西及參議院少數派領袖舒默（Chuck Schumer）對共和黨過於軟弱。

現財長姆努欽在兩黨間斡旋紓困法案。（美聯社）

各讓一步派錢600美元？

此時一直謀求共和黨向左靠攏的霍利，罕見與黨內領袖及支持者眼中的激進社會主義份子桑德斯合作，威脅在臨時撥款法案中加入派錢條款，迫使參議院須為議案辯論及投票，拖延國會議員早日通過方案回家過節的計劃。不少國會議員及主流媒體便對兩人的拉布行為不以為然，稱此很可能會令整個方案泡湯。然而隨着兩黨領袖在談判上取得進展，共和黨將放棄企業有關疫情司法訴訟的免責條款，民主黨則放棄對地方政府的撥款，令方案騰出近1,600億美元的款項，可用以撥作派錢紓困。

白宮最後釋出綠燈亦令派錢方案有望落實，總統特朗普及財長姆努欽先後示意欲向每名基層國民寄出600美元支票。自夏季疫情惡化以來，已有近800萬美國人墮進貧窮線下，逾1,000萬人的失業救濟金將於聖誕節枯竭，600美元一次性派錢及每周300美元的失業津貼，對之而言猶如杯水車薪，亦明顯與桑德斯低收入成年公民1,200美元、夫婦2,400美元、小童500元的計劃相差甚遠。然而勿以善小而不為，桑德斯與霍利合二人之力成功迫使兩黨讓步，亦是罕有的一場小勝。

隨着民主黨進步一翼選舉中屢有斬獲，俄亥俄州眾議員福吉（Marcia Fudge）入拜登內閣擔任住房與城市發展部長後，其出缺議席很可能將由敢言見稱的前桑德斯競選辦主席特納（Nina Turner）取得，此將為佩洛西本來在國會極些微的優勢更為捉襟見肘，甚至連其議長之位或也面臨被挑戰。身為議會的少數派，進步派若要推動拜登政府進行真正有意義的革新，有時也要善用拉布及關鍵少數的否決權，提高自身的議價能力，迫使主流建制派到談判桌前，摒除政黨歧見尋求共識。