變種病毒來勢洶洶　政府封關紓困每事慢半拍

新型冠狀病毒疫情爆發至今已近一年，縱使最近出現疫苗研製成功的消息，距離全球各地人大規模接種及遏制疫情，仍有相當長時間。最近英國東南部出現變種病毒株VUI-202012/01，傳播力可比原種病毒高出七成，令人憂心忡忡。英國首相約翰遜迅速逆轉本來為聖誕節假期放寬的社交距離，於倫敦及英格蘭東南部的防疫措施提升至第四級，全國1,640萬人如非必要不可外出，所有非緊急商店關閉，英格蘭其餘地區亦只能於聖誕日與親友會面。

其實早於在英格蘭發現的變種病毒株前，新冠病毒亦曾出現過多次變種。去月丹麥水貂養殖養殖場發現變種病毒，全國1,700萬隻飼養水貂遭撲殺。兩月前亦有報道指有另一個新冠病毒變種於西班牙爆發，並迅速擴散至歐洲各地，然而上述兩者皆未有研究發現其傳播力及殺傷力比原種病毒為高。雖然英美專家均表示目前未有證據證明VUI-202012/01更為致命，不過由於病毒的刺突蛋白有輕微變種，令病毒更易黏着受體，更易入侵人體細胞，令傳播速度大增。

2020年12月20日星期日英國的聖誕購物者。數以百萬計的英國人都知道他們必須取消他們的聖誕聚會和假日購物旅行。英國首相鮑里斯·約翰遜(Boris Johnson)週六表示，倫敦和英格蘭南部大部分地區的假日聚會不能繼續進行，非必要商店必須關閉。 (史蒂夫·帕森斯/美聯社PA)

歐洲多國急封關

另一令人憂慮的地方在於變種病毒的蛋白會否因為變異，而能夠逃過藥物及免疫系統的攻撃，令新研發的疫苗功敗垂成。美國流行病學專家貝德福德（Trevor Bedford）便指不少變種病毒對抗體治療呈現抵抗能力，但美國食品藥品監督管理局前局長戈特利布（Scott Gottlieb）以及受拜登提名的候任醫務總監穆吉（Vivek Murthy），則稱沒有證據證明現時的疫苗不能有效治療此新變種病毒，不少專家亦指疫苗可為免疫系統提供比應付刺突蛋白更多的能力。

儘管如此，荷蘭、德國、比利時、法國、意大利、愛爾蘭等歐洲各國皆立即宣佈對英國封關，不過亦已為時已晚，丹麥、荷蘭、澳州、比利時、意大利已先後出現確診個案。加上南非同時間亦出現N501Y的變種病毒株，並已迅速擴散開去，亦令疫情更為複雜危險。本港專家許樹昌、袁國勇等最近便呼籲特區政府應考慮盡快封關，以免本地疫情加劇，然而特區政府一直處於抗疫以來慢半拍的半睡狀態，在12月19至20日整個周末沒有果斷限制來自英國航班，恐步歐洲各國後塵。

張建宗公布，將向防疫抗疫基金注資64億，幫助「受重創行業」。（羅君豪攝）

香港救濟措施被比下去

另外約翰遜在聖誕節前夕購物旺季時提升防疫措施至第四級別後，英國商界亦呼籲政府在目前的紓困措施外，額外的商戶提供緊急財政援助。與此同時大西洋彼岸疫情同樣嚴重的美國，兩黨在國會中經過多輪談判與交涉，亦終於為9,000億美元的紓困方案達成共識。方案內容除了撥出過千億美元的小商戶援助、提供250億美元的租金援助外，最新還包括向大部份美國公民派錢600美元，並向失業人士派發每周300美元的救濟金，所涉金額僅次於年初方案。

相反在變種疫情來勢洶洶、市道一片淍零之下，特區政府防疫錯漏百出令跳舞群組大爆發，令聖誕前夕要加強防疫令得百業更為蕭條，林鄭政府卻仍然抱殘守缺，只懂得以「鄭一招」的防疫抗疫基金，失業救濟、無薪假僱員援助、租金援助等一律欠奉，最近的64億元第四輪撥款更如同行禮如儀，對於朝不保夕的基層勞工及小商戶而言僅是杯水車薪。政務司司長張建宗回應昤卻僅呼籲僱主將部份資助額支付僱員薪金，既然如此政府何不直接援助打工仔而要多此一舉？

張建宗既稱明白措施仍有很多漏網之魚，但仍以「財政掣肘」為託詞不肯為民解困。其可通過5.5億前期撥款用於若干年後方落成的明日大嶼，以數十億元資助僱主，卻無視其目前市民面臨失業、倒閉的困境，可謂本末倒置。當黨爭劇烈的美國仍能達成歷史性方案，進步派威脅政府停擺更成功爭取派錢，香港的建制派雖批評方案不全面卻仍紛紛投票支持，絲毫不懂善用手中否決權跟政府討價還價，為市民爭取權益。如今泛民已盡數離開議會，市民對政府施政的不滿不減反增，管治聯盟又能怪誰？