等候檢疫期間死亡　政府人手吃緊難成理由

大圍美林邨62歲新冠病毒密切接觸者日前在家等候送往檢疫期間離世，其後證實確診，並有其他市民同樣投訴指延誤檢疫。政府稱大型撤離行動耗用人手資源，承諾日後能兩天內把密切接觸者完成程序。事件暴露衞生署沒有預留人手處理一般個案，調配失當。抗疫任務內外交困，政府必須全力把關，盡早遏止疫情。

該六旬婦的女兒稱，她在本月9日前往亞洲國際博覽館檢疫前已囑咐衛生署，母親是長期病患者，要多加照顧，但署方沒有任何跟進聯絡，甚至要街坊幫忙運送物資，遂批評政府行政失當導致母親死亡。再者，檢疫單位和運送車輛數目未見短缺，問題顯然來自署方人手調配。慘劇曝光後，陸續有密切接觸者向外界投訴延遲送往檢疫中心隔離，其中一宗發生在葵盛西邨的個案竟要等候九天，即使期間署方有聯絡，但仍十分不恰當。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君回應，中心有記錄死者有糖尿、高血壓等一般長期病患，但不知道她需要特別照顧。她和政務司司長張建宗先後回應最近大型撤離行動加重人手調配壓力，張建宗承諾日後在24小時內接觸個案，跨部門處理，務求頭尾兩天運送個案檢疫。

民主黨副主席林卓廷及大圍區議員吳定霖今日在記者會與上述個案女兒趙小姐進行電話訪問。（黃穎津攝）

跨部門支援早應出現

市民等候檢疫期間無了期等待檢疫甚至倒斃，事情不能接受。眾所周知，新冠病毒潛伏期和病發初期已能傳播他人，而第三、四波病毒變種，傳染力更強，不論密切接觸者有否長期病患均應盡速隔離，避免經接觸或居住單位傳播。大型撤離固然需要大量人手，而且不少家庭有其特別需要，但最低限度要有職員接聽電話和致電案主，以防案主失聯或自行離家。

處理大型撤離時忽略其餘個案實為藉口。事實上，徵用或借調衛生署以外人手應付新冠疫情先例多多，例如在3月時徵召退休公務員和現職紀律部隊人員後勤，支援受檢疫人士，實難理解為何到年底，類似的支援安排竟然從缺。張竹君在上周六（19日）回應已經跨部門安排特別行動，把輪候個案全部送往檢疫中心，只能算是亡羊補牢。為免類似人手資源調配的失誤重演，申訴專員公署甚至可主動介入調查。

因應實施指定檢疫酒店，有5間今日起提早實施，政府設專車載往酒店，機管局在機場A出口設立輪候等車區。（高仲明攝）

全力阻止輸入個案

本地新冠疫情愈趨嚴峻，一來冬季有助病毒存活，二來近日英國、南非發現病毒變種，傳染力進一步提升，萬一政府把關甩漏，變種病毒就會散播社區，不堪設想。雖然指定酒店檢疫計劃陸續實行，但我們不能認為這等同外防輸入。政府和酒店業界務必對入境旅客萬二分警惕，既要禁止帶病毒者與本地市民接觸，同時要提防受檢疫者和員工互相傳染。

在新加坡，一家檢疫酒店便不幸淪為爆疫酒店。當地政府已規定客人不可離開房間，但11月仍有13名從十個國家入境人士先後確診，而且病毒基因排序相似。當地衛生部推測個案來自同一感染源頭，學者估計，若果他們沒有彼此接觸，那麼酒店職員、物件、通風或喉管可能是傳染途徑。港府應留意新加坡的調查進展，並與酒店業界緊密溝通，借鑑經驗避免同類事件在港出現。

另外，有鑑歐洲多國禁止英國人甚至貨物入境，港府亦須及早決定暫停英國直航班機抵港，並延長強制檢疫期至最少21日，直至當地疫情催緩。香港幾次疫情反彈均源自輸入個案，第四波疫情未見回落，實在不能承受更多外來衝擊，令社會停擺。