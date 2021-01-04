沒有孤島的世界　香港須掌握國家發展

2020年過去，國家主席習近平按慣例在除夕晚上發表新年賀詞。與往年非常不一樣的是今年的新年賀詞中並沒有慣常地加入香港議題。然而，隨着國際局勢發展愈發複雜，當下香港面對的很多問題並非都是香港本身能處理的問題，香港的未來離不開整個中國的發展方向，香港人應多習慣了解國家政策，不只是將視野放在狹義與香港是否有關的問題上。

這種場合的新年賀詞，少不免都帶有官方宣傳內容，很多港人本來就不甚關心，尤其今年的內容並沒有直接觸及香港事務，更多人甚至連事後閱讀重點也省卻了。然而，2020年發生的眾多事情，包括新冠疫情以至於中美全面對抗等都證明了高度全球化下，世界早已處處連通，並沒有所謂完全的事不關己。

往年的新年賀詞總會略為提及香港事務，顯示香港總是在國家發展藍圖中佔有一席之地。今年沒有直接提及香港，可以是一種值得港人警剔的訊號。一些評論以較負面的方式解讀，認為這反映了香港的重要性與特殊性已大不如前，沒有必要再另闢語句安插香港之事。然而，港人亦無必要過份解讀，畢竟賀詞也沒有慣常地提到澳門。港澳問題對中央而言本來就是份屬同一區塊的問題，今年偶然沒有提及，顯示國家的有其他更迫切的發展重心，港澳問題既已稍定，就不特別著墨。

改革開放的機遇與挑戰

而且，新年賀詞即使沒有直接提到香港，但認真一看卻有不少與香港有密切關係的內容。例如賀詞提到深圳特區40周年與上海浦東開發開放30周年，強調國家要堅定走改革開放的路線，這顯示香港在未來應該繼續保持作為國家開放的大門。但同時，賀詞又提到海南自由貿易港的成功，這也顯示國內將出現香港以外的自貿體系，香港相對內地的自貿優勢未來無可避免會面對一些新的挑戰，必須趁早計劃增加本地的競爭力。

新年賀詞只是短短幾分鐘的篇幅，內容固然有限，但未嘗不是一個起步點。香港的經濟與發展等與內地一氣貫通，國家的不少政策在落地後都會或多或少影響到香港，港人對中國內地事務的了解也應該多加增值，不應將眼界只放於狹義上與香港有直接關係的事務。為政者與政客們更不得不熟知中央國策所在，才能真正發揮好香港特殊地方，配合國家的發展方向。而作為普市民，也應該更多留意和了解國策的動向，消化當中的意義，而不是只從偏頻的媒體與評論中道聽途說國家問題。