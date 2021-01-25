納瓦爾尼未有成功　普京也沒有失敗

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-01-25 17:03

去年疑遭下毒被送往德國治療的俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼，康復後於1月17日返抵莫斯科機場，其後被俄羅斯警方以違反保釋令拘捕。他隨即呼籲全國民眾上街示威，其團隊更發布一段指控總統普京涉嫌貪污的短片《普京宮殿》，重用2017年的策略，成功號召全國各地大型示威。從周六（1月23日）示威規模可見，納瓦爾尼這次部署相當湊巧。

從首都莫斯科到遠東邊陲之地，各地都有民眾上街抗議當局拘捕納瓦爾尼，甚至有全球最冷城市之稱的極北之地薩哈，亦有民眾冒着攝氏零下50度的嚴寒上街。傳統上親普京的中部城市喀山，亦出現民眾在政府機關所在的自由廣場集會，情況罕見，更有傳媒便指此為普京執政二十年來面臨最大的執政危機。上一次俄國的反對派領袖從德國返俄，便是成功領導十月革命建立蘇維埃政權的列寧。納瓦爾尼當然難以與列寧相比，1917年俄國的狀況亦與今天不盡相同。不過在現時俄羅斯疫情失控，感染人數突破370萬人，去年全年經濟收縮6%，加上主要出口產業石油油價不振，皆令當地人民生活百上加斤。

+ 15 + 15 + 15

《普京宮殿》揭奢華內幕？

這次示威浪潮能否能夠撼動普京政權，無疑是言之尚早。2017年納瓦爾尼的「反貪基金」（FBK）曾發布影片《他不是Dimon》，指控時任總理梅德韋傑夫表面上控制非牟利機構，實際上間接擁有豪宅、遊艇，甚至連他所養的鴨可以住大屋，隨後便號召全國99城市的民眾一同上街示威。當年參與者眾，規模不小，惟隨後無以為繼。普京去年在疫情肆虐底下推動修憲公投，廢除其連任限期的障礙，仍然以平均七成的贊成票輕易通過。即使撇除反對派學者2,200萬問題選推算，以及西方賄選、重複投票等諸多指控，官方結果顯示仍有5,600萬人投下贊成票，佔全國1.4億人口的近半。

惟在同一國家，僅半年後又有多個城市民眾上街示威，或是為了聲援納瓦爾尼，或是對其他經濟民生議題不滿，甚或是反對克宮涉貪。是次納瓦爾尼發布的《普京宮殿》長約兩小時，指出普京在黑海耗費10億美元興建了豪華住宅群，面積達70多平方公里，納瓦爾尼形容其為「世界上最昂貴的宮殿、新的凡爾賽宮，新的冬宮」。紀錄片在YouTube發布五天點擊率已逾8,000萬人次。《德國之聲》隨後亦訪問了一名俄羅斯民間組織負責人，其稱在2011年曾進入黑海工地，當時被俄羅斯聯邦保護局（FSO）人員驅趕，因此相信那不是私人建築。

周六的示威在全國百個城市與小鎮出現，逾3,000人被捕。面對當局打壓，示威可料難以如白羅斯的反盧卡申科運動般長期延續，但其規模之大已證明反對派仍有相當高的支持度。另一方面，普京政權在處理示威過程中雖然也惹來警暴指控，被西方指其侵犯示威集會自由，但整體情況未見惡化失控。杜馬國會選舉預期將於9月舉行，在此之前反對派與普京的博弈只會陸續有來。不論俄羅斯政府打算繼續關押納瓦爾尼，抑或放虎歸山，反對派的街頭運動相信仍未止息。