官媒揚馬化騰而不提馬雲　折射中央經濟政策

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-02-02 17:50

由新華社主管主辦的《上海證券報》周二（2日）頭版發表題為《高質量發展，豈能缺少企業家精神》的評論文章，當中對小米創辦人雷軍、華為創辦人任正非、騰訊主席馬化騰等大加讚揚。惟同樣與馬化騰被視為內地創科界的代表性人物，常被並稱為「雙馬」的阿里巴巴創辦人馬雲沒有被提及。先是螞蟻上市被官方叫停及阿里巴巴捲入經濟壟斷風波，如今「雙馬」變「單馬」，這反映了內地政策什麼動向？

官媒讚揚馬化騰的目的，並不單純是對其個人的表揚。觀乎文章重點，這番讚詞反映了中央對於企業的期望，而馬化騰只是剛好體現了這種精神。文章認為馬化騰具備企業家應有的質素，能「因時而變，乘勢而進」，做到孫子兵法所云「人皆知我勝之形，而莫之吾所以制勝之形」。這處的重點是「因時而變」，中國企業永遠不能一套路用到老，要時刻改進，這是創新的表現。

騰訊主席馬化騰2020年底在公司內部特刊《三觀》中發文指出「又一場大洗牌即將開始」，「就像移動互聯網轉型一樣，上不了船的人將逐漸落伍。」（視覺中國）

馬化騰的創新與危機感

而要做到這種創新，重點是要有危機感。文章引述馬化騰曾言，「騰訊從來沒有哪一天可以高枕無憂，每一個時刻都可能是最危險的時刻」。即使像騰訊這般公認的成功企業，也必須時刻保持警覺，不能放心放任地「食老本」。文章亦引述馬化騰去年末曾在內部電郵寫道「一場大洗牌即將開始」，說明企業不管多成功，如果不跟上時勢改變創造新價值，最終將會成為大洗牌的犧牲品。

中央決策者一直強調中國絕不能滿於現狀，要不斷創新面對挑戰，是想避免中國不進則退落入中等收入陷阱，最終甚至被世界邊緣化。馬化騰既明白要「苟日新、又日新、日日新」的道理，而且時刻強調危機感，正是這種精神的絕佳例子，自然被拿作例子表揚。

政府並非針對馬雲個人

「雙馬」遭遇不一，有些人會以個人因素解讀。例如指馬化騰獲人在背後支持，或是比較「聽話」，而馬雲則因為發言尖銳而開罪政權。這些揣測不單難辨真偽，而且無法解釋問題的關鍵。《華爾街日報》12月曾引述知情人士指，馬雲在螞蟻準備上市前提出將部分股份送贈政府，這種想法根本是搞錯重點，絕非中央政府所期望的。

中央打擊對平台經濟壟斷，絕非因為馬雲與政府關係出問題，而是壟斷行為本身對社會和經濟結構的傷害。國家以往容許一定程度的壟斷行為，但當壟斷過火，造成的傷害比帶來的利益更大時，便不能不出手制之。對象不管是否馬雲或阿里巴巴也好，決策者都會打擊平台經濟壟斷。

隨着螞蟻集團上市進程被中國政府暫停，中國政府擔心民營企業做大、打壓馬雲的輿論猜測再次響起。（多維新聞）

螞蟻上市的問題，同樣也是因為與政策的理念相左而被勸退。內地的《經濟日報》就曾批評螞蟻為「脫離實體經濟談金融科技創新、談擴大金融資產規模、談經營利潤，既違背了金融業發展的初心，又容易出現金融虛擬化運行趨勢，引發脫實向虛的市場風險。」明顯指出其經營模式並非政策制定者想要的創新，而是違反金融業服務實體經濟的「偽金融」。可以看出，官媒對馬雲的批評並非針對其個人，而是以事論事，也是貫徹政策理性的行為。